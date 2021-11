Formel 1: Max Verstappen baut in Mexiko den Vorsprung aus

Zehn Runden vor Schluss hielt es keinen mehr auf seinen Sitzen im Autodromo Hermanos Rodriguez. Sergio Perez hatte sich Weltmeister Lewis Hamilton zurechtgelegt und lauerte auf die Chance, den Briten zu überholen. Ganz Mexiko schien Perez vorbeibrüllen zu wollen. Dabei ging es nur um Platz zwei. Perez' Teamkollege im Red Bull, Max Verstappen, drehte derweil vorne alleine seine Runden. Für Lokalmatador Perez reichte es trotz der Unterstützung von den Rängen nicht ganz. Eine Viertelstunde lang bearbeitete er Hamilton, konnte ihn aber nicht überholen und musste sich schließlich mit Rang drei zufrieden geben. "Es ist unglaublich, ich hätte gerne mehr geschafft, Platz eins und zwei fürs Team", sagte ein sichtlich gerührter Perez nach dem Rennen. "Jetzt ist es Zeit für etwas Tequila!"

Nach 34 Runden waren die Zuschauer erstmals ins Träumen geraten bei diesem Großen Preis von Mexiko. Da hatte ihr Landsmann sogar die Führung übernommen, als erster Mexikaner überhaupt auf dem Kurs in Mexiko-Stadt, weil sich Verstappen und Hamilton deutlich vor ihm neue Reifen holten. Perez selbst durfte weitere elf Umläufe draußen bleiben. Warum machen die das bei Red Bull, fragten sich viele Experten. Die Antwort sollten sie in der Schlussphase bekommen, als Perez die frischeren Pneus gegen Hamilton einsetzte, mit dem Ziel, dem Briten weitere Punkte abzunehmen im Kampf um die Weltmeisterschaft.

Sergio Perez fährt unter dem Jubel seiner Landsleute auf Rang drei

"Wenn Sergio so nahe rankommt, zeigt das einfach, wie schnell deren Auto ist", sagte Hamilton anschließend. "Dieses Auto war einfach übermächtig. Ich konnte nichts dagegen machen. Immerhin ist es noch der zweite Platz geworden."

Verstappen mit 19 Punkten Vorsprung

Verstappen hatte gleich beim Start alle riskiert und war schon in der ersten Kurve an den beiden im Qualifying vor ihm platzierten Mercedes vorbeigezogen. "Es war genug Platz, es geht darum, so spät wie möglich zu bremsen", sagte Verstappen im Ziel. "So konnte ich mein eigenes Rennen machen". Valtteri Bottas drehte sich bei dieser Aktion, als er vom Australier Daniel Ricciardo angestupst wurde. Der Finne fiel von Starplatz eins auf den 18 und letzten Rang zurück, Mick Schumacher schied im Tumult aus, nachdem er Fernando Alonso über dessen Hinterrad gefahren war und die Radaufhängung am Haas brach.

Die Red Bull von Verstappen und Perez profitierten auf 2200 Meter Meereshöhe von der Leistungsfähigkeit ihres Turboladers am verbauten Honda-Motor. Aber auch taktisch und fahrerisch zeigte sich vor allem der Niederländer, aber auch Perez überlegen. Verstappen hat nun in der WM-Gesamtwertung vier Rennen vor Saisonende 19 Punkte Vorsprung vor seinem Rivalen Hamilton. Sebastian Vettel fuhr in Mexiko im Aston Marin ein unauffälliges aber grundsolides Rennen und wurde guter und zufriedener Siebter: "Als ich freie Fahrt hatte, konnte ich mir die Reifen gut einteilen und war gefühlt immer Käpt'n an Bord."

Für Mercedes gab es an diesem Tag nur einen kleinen Trost. Der ohnehin weit abgeschlagene Bottas wurde kurz vor Schluss nochmal in die Box gerufen, bekam neue weiche Reifen und holte sich so von Verstappen die schnellste Rennrunde. Die hätte den Vorsprung des Niederländers um einen weiteren Punkt anwachsen lassen. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Sao Paulo in Brasilien statt.