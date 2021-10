Formel 1: Valtteri Bottas startet in Istanbul Park von der Pole

Der Große Preis der Türkei startet am Sonntag um 14 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und Sie können hier anschließend auch nachlesen, wie das Rennen gelaufen ist.

Qualifying in Istanbul

Zwar fuhr Lewis Hamilton die schnellste Rundenzeit (1:22,868), durch einen Komponentenwechsel startet er aber von P11. Die Pole Position geht an seinen Teamkollegen Valtteri Bottas, der nur 0,1s länger brauchte. Max Verstappen hatte aufgrund des Wetters auf der Strecke zu kämpfen, wodurch seine Zeit nur für P3 reichte. Durch Hamiltons Platzierungsstrafe startet er trotzdem in der ersten Reihe. Fans dürfen sich auf ein spannendes Rennen freuen, was den Titelkampf um die diesjährige Meisterschaft so intensiv macht, wie lange nicht mehr.

Sein bislang bestes Ergebnis erzielte ein sehr glücklicher Mick Schumacher: Obwohl das Auto von Haas F1 Team notorisch als schwächer gilt, erreichte der junge deutsche Fahrer erstmals die zweite Runde des Qualifyings und startet im Rennen von P13. Sein Teamkollege Nikita Mazepin hingegen hatte deutliche Schwierigkeiten und brauchte im Vergleich zu Mercedes mehr als 5s länger für eine Runde – das reicht leider nur für den letzten Platz. Im Rennen werden jedoch Carlos Sainz von Ferrari und Daniel Ricciardo von McLaren aus der letzten Reihe starten, da beide auch eine Strafe für einen Motorwechsel kassieren.

Dennoch glänzte sein Team an diesem Wochenende durch brilliantes Teamwork: Obwohl Sainz von hinten startet, konnte er dem Monegassen Charles Leclerc durch Windschatten zu einer starken Runde verhelfen, was den direkten Rivalen Daniel Ricciardo von McLaren Racing ausscheiden ließ.

Stimmen vor dem Rennen

Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas F1 Team): “Die Strafe für Lewis ist zwar nicht gut für das Team – sie gibt mir aber eine gute Chance, um morgen um den Sieg zu kämpfen. Das Auto fühlte sich sehr gut an.“

Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team): „Morgen kommt es auf das Wetter an. Ich werde vorsichtig sein, aber trotzdem angreifen, um das Rennen irgendwie zu gewinnen.“

Max Verstappen (Red Bull Racing): „Wir haben heute alles versucht und müssen jetzt herausfinden, was wir besser machen können. Der Start von P2 dürfte schwierig werden aber wir werden sehen, was im Rennen zu machen ist.“

Charles Leclerc (Scuderia Ferrari): „Wir hatten heute großartiges Teamwork im dritten Qualifying, was mir sehr half, P4 zu schaffen. Wenn die Strecke morgen trocken ist, bin ich sehr zuversichtlich.“

Mick Schumacher (Haas F1 Team): „Hoffentlich schaffen wir es, morgen nach vorne zu kommen. In die Punkte zu fahren, wäre ein Traum. Ob das zur Wahrheit wird, bleibt abzuwarten.“

Istanbul Park – So sieht die Strecke aus

Die Strecke in der türkischen Hauptstadt Istanbul gilt als eher technischer Rundkurs: Vor allem der erste Sektor besteht aus mehreren tückischen Kurven, in denen ein guter Rhythmus entscheidend ist. Zwei DRS-Zonen sorgen jedoch für genug Raum für Überholungen. Mit 5,338km gehört Istanbul Park zu den Strecken mit durchschnittlicher Länge. Der erste Grand Prix fand hier im Jahr 2005 statt, allerdings gastiert die Formel 1 erst seit 2020 wieder in der Türkei. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass der Rundenrekord von Juan Pablo Montoya (1:24,770) in diesem Rennen gebrochen wird.