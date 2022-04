Formel 1: Charles Leclerc startet in Melbourne von der Pole

Qualifying:

Nach drei Jahren ist die Formel 1 zurück in Melbourne. Mit der perfekten Runde im perfekten Moment hat sich Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc den ersten Startplatz für den Großen Preis von Australien gesichert. Der Ferrari-Pilot aus Monaco schnappte Weltmeister Max Verstappen am Samstag in Melbourne in letzter Minute noch die Pole Position weg und geht zum zweiten Mal in diesem Jahr von ganz vorne auf die Strecke. Der Ferrari-Pilot sorgte in 1:17,868 Minuten für die Bestzeit, Verstappen der wurde Zweiter vor seinem Teamkollegen Sergio Perez.

Für Sebastian Vettel, der nach überstandener Corona-Pause zurückkehrte, setzte sich bei seinem Saisondebüt das schwarze Wochenende im Qualifying fort. Der deutsche Vierfach-Weltmeister hatte im dritten Training kurz vor der Qualifikation einen Unfall und konnte nur dank der der Fleißarbeit seiner Mechaniker überhaupt noch starten. Außerdem hatte er Glück, dass sein Teamkollegen Lance Stroll kurz vor Ende der ersten Phase, dem Q1, mit seinem kanadischen Landsmann Nicholas Latifi im Williams kollidierte und eine längere Pause entstand, die Vettel mehr Zeit verschaffte. Zwar schaffte er eine schnelle Runde, für das Erreichen des Q2 reichte seine Zeit aber nicht. Vettel wurde 18., er startet wegen einer Strafe für Williams-Pilot Alexander Albon aber von Startplatz 17.

Zum zweiten Mal ins Q2 schaffte es Mick Schumacher. Der 23-Jährige gewann als 15. auch das Qualifying-Duell mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, der einen Platz hinter ihm starten wird.

Stimmen nach dem Qualifying:

Charles Leclerc (Ferrari): "Ich habe heute alles zusammenbekommen, das hat sich wirklich großartig angefühlt. Es wird sehr eng mit unseren Rivalen, deswegen wird es ein schwieriges, aber auch aufregendes Rennen."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Es war ein Wunder, dass wir überhaupt rausgekommen sind. Ohne die Rote Flagge hätte ich es nicht geschafft. Es ist kein leichtes Wochenende. Wir haben unsere Probleme, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern."

Mick Schumacher (Haas F1): "Wir haben alles gegeben, wir können damit zufrieden sein. Wir werden versuchen, möglichst weit nach vorne zu kommen. In die Punkte zu fahren, wäre ideal."

Streckeninfo:

Der Kurs im Albert Park führt um einen künstlich angelegten See herum und ist sich in der zweijährigen Corona-Zwangspause etwas umgebaut worden. Um zu erreichen, dass mehr und besser überholt werden kann, wurden mehrere Kurven verbreitert und zudem leichter fahrbar gemacht. Das soll bewirken, dass die Rundenzeiten um rund fünf Sekunden schneller werden können. Der Geschwindigkeits-Durchschnitt soll bei etwa 250 Stundenkilometern liegen. Auch ein komplett neuer Asphalt wurde auf die Strecke mit 14 Kurven auf einer Länge von 5,279 Kilometern aufgetragen.

tk (sid, dpa)