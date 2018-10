Fehlstart zur ISS: Zwei Astronauten müssen notlanden

Die Nachfolgemannschaft für die ISS, bestehend aus dem NASA Astronauten Nick Hague und dem Roskosmos-Kosmonauten Aleksei Ovchinin, musste kurz nach dem Start in Baikonur eine Notlandung einleiten, melden die russischen Nachrichtenagenturen Interfax und RIA.

Die Astronauten hatten um 8:40 UTC abgehoben. Dann gab es ein Problem beim Zünden einer Raketenstufe. Die NASA bestätigte den Vorfall per Twitter-Meldung.

Rettungskräfte hätten die Kapsel bereits an einem Fallschirm hängen niedergehen sehen und befänden sich etwa anderthalb Stunden von dem Landungsort in Kasachstan entfernt. Mittlerweile sei die Kapsel am Boden gelandet. Es bestünde Kontakt zu den beiden Raumfahrern und diesen gehe es gut, berichten Roskosmos-Vertreter in Baikonur sowie die NASA.

Durch den Fehlstart werden sich voraussichtlich Arbeiten auf der ISS deutlich verzögern. Eigentlich sollte der NASA-Astronaut Nick Hague bereits am 19. Oktober gemeinsam mit Alexander Gerst einen Außeneinsatz an der ISS durchführen. Ein zweiter Außeneinsatz war für den 25. Oktober geplant. Diese Einsätze werden nun nicht planmäßig stattfinden können.

Fs/AR (RIA, IFAX, Reuter)