Die ISS (International Space Station) ist eine von mehreren Staaten gemeinsam betriebene bemannte Raumstation im Erdorbit.

Die ISS befindet sich seit 1998 in Bau und ist das größte künstliche Objekt in der Erdumlaufbahn. Sie kreist in mehr als 400 Kilometer Höhe alle 90 Minuten einmal um die Erde. Versorgt wird sie mit Hilfe russischer Sojus-Kapseln.