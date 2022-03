Münchnerinnen verlieren dramatisches Viertelfinale gegen PSG

Es läuft schon die zweite Hälfte der Verlängerung in Paris, als Ramona Bachmann den Ball im Sechzehner aus der Luft pflückt. Schnell dreht sich die Angreiferin von PSG um ihre Münchener Gegenspielerin und schiesst einer anderen durch die Beine ins Tor. Der Treffer zum 2:2 (1:2,1:1)-Ausgleich entscheidet das Viertelfinal-Duell zugunsten von Paris. Der schönste Treffer des Abends ist für die Münchenerinnen gleichzeitig der bitterste. Mit ihrem letzten Aufgebot hatten sie die Gastgeberinnen am Rande der Niederlage. "Wir hatten unsere Chancen, hätten wir die genutzt, hätten wir das Spiel für uns entscheiden können", sagte Klara Bühl nach der Partie: "Letztendlich gilt es, nach vorne zu schauen, Positives aus dem Spiel mitzunehmen."

Gegen alle Widerstände

Die Ausgangsposition des FC Bayern im Rückspiel hätte kaum schlechter sein können. Mit 1:2 war das Hinspiel verloren gegangen. Durch Verletzungen und sieben akute Corona-Fälle fehlte der halbe Kader. In Paris saßen nur zwei Auswechselspielerinnen auf der Bank - und dann segelte nach 17 Minuten auch noch eine Hereingabe über die Fäuste von FCB-Torhüterin Jana Leitzig ins Tor. Das 0:1.

An diesem Punkt hätte die Partie auch zum Langweiler werden können. Doch vor der Rekordkulisse von über 27.000 Fans in Paris entfaltete sich stattdessen ein dramatisches Spektakel. Nach einem Kopfball von Lea Schüller, den PSG-Keeperin Barbora Votikova nur mit Mühe abwehren konnte, traf Saki Kumagai zum 1:1-Ausgleich (19. Minute). In der zweiten Hälfte legten die Münchenerinnen nach. Klara Bühl schoss vom linken Strafraumeck, der Ball wurde noch von Lea Schüller mit dem Ellbogen abgefälscht und landete im Tor (55.). Damit war das Hinspielergebnis egalisiert.

Dann aber begannen beim FC Bayern die Kräfte zu schwinden, Bühl verpasste kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Distanzschuss den Torwinkel nur um Zentimeter. In der Verlängerung traf die Schweizerin Bachmann mit ihrem Treffer die Münchenerinnen ins Mark.

Tor zum Halbfinale: Ramona Bachmann von PSG bejubelt ihren Treffer zum 2:2-Ausgleich

Zuschauerrekord in Barcelona

Zuvor hatten die Frauen des FC Barcelona vor der Weltrekordkulisse von 91.553 Zuschauern im Stadion Camp Nou auf dem Weg ins Halbfinale den Erzrivalen Real Madrid ausgeschaltet. Der Titelverteidiger um Starspielerin Alexia Putellas gewann den Clasico in der eigenen Arena mit 5:2 (1:1), bereits im Hinspiel hatte Barca triumphiert (3:1). Trainer Jonathan Giraldez war von der Zuschauerkulisse begeistert: "An den heutigen Tag werden wir uns sicher für den Rest unseres Lebens erinnern. Die Atmosphäre rund um das Spiel war unglaublich."

Der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Spiel stammte aus dem Jahr 1999, damals hatten 90.185 Fans das WM-Finale zwischen Gastgeber USA und China im Rose Bowl in Pasadena verfolgt. Barca bekommt es im Halbfinale mit Wolfsburg oder dem FC Arsenal zu tun.