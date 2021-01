Pleiten für Bayer Leverkusen und RB Leipzig

Nach dem Sieg gegen den BVB nachlegen und den Abstand auf die Verfolger im Kampf um die Champions-League-Plätze vergrößern - so lautete die Marschroute bei Bayer 04 Leverkusen vor dem 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg. Und zunächst sah es auch so aus, als sollte die Werkself diese Vorgabe umsetzen können. Die Leverkusener waren zu Beginn der Partie das bessere Team und hatten gute Chancen. Unter anderem setzte Lucas Alario einen Kopfball an den Pfosten. Doch das erste Tor fiel auf der anderen Seite. Nach einem abgewehrten Ball war die Bayer-Defensive kurzzeitig ungeordnet. Renato Steffen flankte von der linken Seite über die gesamte Abwehr hinweg. Am zweiten Pfosten lauerte Ridle Baku und verwandelte mit einem Kopfball aus sechs Metern Torentfernung zur Gäste-Führung (35. Minute).

Die Wolfsburger zogen sich in der Folge weit zurück und lauerten tief stehend auf Konter. Eine Taktik, mit der Leverkusen nicht gut zurechtkam. Das Team von Trainer Peter Bosz konnte sich kaum noch Torchancen erarbeiten. So endete das Spiel nach einer schwächeren und insgesamt ereignisarmen zweiten Hälfte mit 0:1 aus Leverkusener Sicht. Die Wolfsburger sprangen durch den Erfolg auf Rang vier und sind nun punktgleich mit Leverkusen. Bayer 04 hat dagegen von den letzten sechs Ligaspielen nur eines gewonnen und dabei viermal verloren.

Auch Leipzig lässt Punkte in Mainz liegen

Hin und her ging es beim überraschenden 3:2 (2:2)-Erfolg des Vorletzten FSV Mainz 05 gegen den Zweiten RB Leipzig. Zunächst konnte der Mainzer Torhüter Robin Zentner einen Weitschuss von Marcel Sabitzer nur an die Latte ablenken. Der Ball prallte zurück ins Feld, RB-Mittelfeldspieler Tyler Adams stand bereit und staubte ab (15.). Auf der Gegenseite wehrte RB-Schlussmann Peter Gulacsi einen Kopfball nur nach vorne ab, Moussa Niakhaté schob zum 1:1 ein (24.). Kurz danach ging Leipzig nach einem Eckball durch Marcel Halstenberg erneut in Führung (30.). Doch auch diesen Treffer "kopierten" die Mainzer: Ebenfalls nach einer Ecke war es erneut Niakhaté, der den Ball zum Ausgleich über die Linie drückte (35.).

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff ging der Außenseiter sogar in Führung, und wieder war RB-Keeper Gulacsi beteiligt: Nach einer Hereingabe von der Grundlinie wollte der Ungar den Ball am ersten Pfosten aufnehmen, wurde aber von Leandro Barreiro überrascht, der vor ihm an den Ball kam und ihn zum 3:2 ins Tor spitzelte (50.). Leipzig bemühte sich vehement um den Ausgleich, war aber vor dem Mainzer Tor nicht zwingend genug. Die beste Möglichkeit vergab zehn Minuten vor dem Ende Nordi Mukiele.

Drin ist er! Leandro Barreiro (r.) trifft zum Entsetzen der Leipziger Verteidiger zum 3:2 für den FSV Mainz 05

Die Pleiten der Leipziger und Leverkusener spielen letztlich vor allem dem FC Bayern München in die Hände. Der Tabellenführer hätte - einen Sieg am Sonntag beim FC Schalke 04 vorausgesetzt - dann bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten Leipzig.

Frankfurt klettert auf Rang sechs

Eintracht Frankfurt hat bei Arminia Bielefeld klar und deutlich mit 5:1 (3:1) gewonnen und durfte sich vor allem bei zwei Akteuren dafür bedanken: Filip Kostic und André Silva kümmerten sich fast im Alleingang um die Frankfurter Tore. Zunächst staubte Silva nach einer schlecht geklärten Kostic-Flanke zum 1:0 für die Eintracht ab (25.). Nur 114 Sekunden später schlug ein sehenswerter Weitschuss von Kostic im Kasten der Arminia ein (27.). Für das 3:0 sorgte dann wieder Silva, der nach einem abgefälschten Schuss blitzschnell reagierte und Bielefelds Torhüter Stefan Ortega ein weiteres Mal überwand. Ein wenig Hoffnung keimte bei Bielefeld auf, als Sergio Cordova mit schönem Kopfball aus zwölf Metern Torentfernung traf und die Arminia auf 1:3 heranbrachte (36.).

Doch mit der Hoffnung war es spätestens nach dem Eigentor von Joakim Nilsson vorbei, dessen Klärungsversuch nach einer scharfen Hereingabe von Kostic im eigenen Tor landete (51.). Ganz ohne die Beteiligung von Kostic oder Silva stellte Eintracht-Rückkehrer Luka Jovic eine Viertelstunde vor Schluss den 5:1-Endstand her (75.). Durch den fünften Sieg in den letzten sechs Ligaspielen klettert Frankfurt an Borussia Dortmund vorbei auf Rang sechs.

Stuttgart vergibt in Freiburg beste Chancen

Im DFB-Pokal hatte vor einigen Wochen noch der VfB Stuttgart mit 1:0 gewonnen, diesmal setzten sich die Freiburger mit 2:1 (2:1) durch - und das, obwohl sie recht früh in Rückstand gerieten. Silas Wamangituka hatte aus kurzer Distanz ins Tor getroffen, doch zunächst war auf Abseits entscheiden worden. Der Videoschiedsrichter korrigierte diese Fehlentscheidung, es hieß 1:0 für den VfB (7.). Stuttgart drängte auf den nächsten Treffer, Freiburg nutzte die entstehenden Räume und konterte. Nach einem solchen Konter schoss Ermedin Demirovic Stuttgarts am Boden liegenden Verteidiger Marc Oliver Kempf an, von dem der Ball ins Tor sprang (14.). Noch vor dem Seitenwechsel hatte Kempf erneut Pech, als er versuchte einen Schuss von Woo-Yeong Jeong zu blocken. Doch wieder fälschte er unhaltbar ins eigene Tor ab (37.).

Pechvogel des Tages: Marc Oliver Kempf (r.) fälscht zweimal unhaltbar für seinen Torwart Gregor Kobel (l.) ab

Kurz danach hatte Stuttgart die Chance auf den Ausgleich, aber der sonst sehr treffsichere Nicolas Gonzalez scheiterte mit einem Foulelfmeter an Freiburgs Torhüter Florian Müller (45.). In der zweiten Halbzeit warf der VfB alles nach vorne, aber der SC zog sich weit zurück und die Freiburger Abwehr und Torwart Müller hielten dem Ansturm stand. Zweimal rettete der Pfosten für das Team von Trainer Christian Streich.

Augsburg stoppt seine Talfahrt

Nach drei Pleiten in Folge wieder gewonnen hat der FC Augsburg, der sich gegen Union Berlin mit 2:1 (1:1) durchsetzte. Florian Niederlechner brachte den FCA in Führung (17.). Die Vorlage steuerte Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz, ein Ex-Unioner, mit einem weiten Abschlag bei. Der Ausgleich für Union kam überraschend: Taiwo Awoniyi arbeitete im Augsburger Strafraum, legte den Ball nach hinten ab und Markus Ingvartsen erzielte das 1:1 (25.). Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte kurz nach dem Seitenwechsel dann erneut Niederlechner für die Entscheidung. Union-Torwart Luthe hatte zuvor einen Kopfball zwar pariert, den Abstauber von Niederlechner konnte er aber nicht mehr klären (47.). Augsburg stoppt durch den Sieg die Talfahrt der vergangenen Wochen, Union steht dagegen erstmals seit langer Zeit nicht mehr unter den ersten Sechs der Tabelle.

Borussia Dortmund im Abwärtsstrudel

Am Freitagabend hatte Borussia Dortmund beim 2:4 (2:2) bei Borussia Mönchengladbach seine Negativserie fortgesetzt. Das 1:0 durch Nico Elvedi (11.) hatten die Gäste aus durch einen Doppelpack von Erling Haaland noch kontern können (22./28.), ehe erneut Elvedi für den 2:2-Halbzeitstand sorgte (32.). In der zweiten Halbzeit trafen dann Ramy Bensebaini (49.) und der nach seiner abgesessenen Rotsperre eingewechselte Marcus Thuram (79.) zum Gladbacher Sieg. "Es war für uns ein extrem schwieriges Spiel heute. Wir wussten, dass wir heute wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten holen können und wir sind extrem happy mit dem Sieg", sagte Gladbachs Nationalspieler Florian Neuhaus anschließend.

Siebte Niederlage im 18. Spiel: Borussia Dortmund verliert den Kontakt nach oben

Frust herrschte dagegen bei der anderen Borussia. "Es waren einfach zu viele Rückschläge. Irgendwann haben wir es nicht mehr hinbekommen, auf die Rückschläge zu reagieren", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach der zweiten Pleite in Serie. Der BVB holte nach einem guten Start ins Jahr 2021 mit Siegen gegen Wolfsburg und Leipzig nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen.

Der 18. Bundesliga-Spieltag in Zahlen

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 4:2 (2:2)

Tore: 1:0 Elvedi (11.), 1:1 Haaland (22.), 1:2 Haaland (28.), 2:2 Elvedi (32.), 3:2 Bensebaini (49.), 4:2 Thuram (78.)

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 R. Baku (35.)

SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1 (2:1)

Tore: 0:1 Wamangituka (7.), 1:1 Demirovic (14.), 2:1 Jeong (37.)

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 3:2 (2:2)

Tore: 0:1 Adams (15.), 1:1 Niakhaté (24.), 1:2 Halstenberg (30.), 2:2 Niakhaté (35.), 3:2 Barreiro Martins (50.)

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Niederlechner (17.), 1:1 Ingvartsen (25.), 2:1 Niederlechner (47.)

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:5 (1:3)

Tore: 0:1 A. Silva (25.), 0:2 Kostic (27.), 0:3 A. Silva (33.), 1:3 Cordova (36.), 1:4 Nilsson (51./Eigentor), 1:5 Jovic (75.)