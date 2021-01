Hertha BSC: Dünne Luft für Bruno Labbadia und Michael Preetz

Als der Ball zum letzten Treffer für Werder Bremen im Hertha-Tor einschlug, wollte Michael Preetz gar nicht mehr hinsehen. Resignierend ließ sich der Geschäftsführer der Berliner auf der Trainerbank nach vorne sacken, faltete die Hände und starrte zwischen seine Füße auf die blaue Laufbahn des Berliner Olympiastadions. Schon wieder nicht gewonnen! 1:4 hieß es aus Sicht von Hertha BSC nach einer zerfahrenen und insgesamt wenig attraktiven Partie am Samstagabend gegen konsequente Bremer. Es war am 18. Bundesliga-Spieltag bereits die neunte Pleite für Hertha BSC. Mit nur 17 Punkten stehen die Berliner - die mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gestartet waren - auf einem enttäuschenden 14. Rang. Böse gesprochen profitiert die Hertha lediglich davon, dass es ein paar Mannschaften gibt, die sich noch schlechter anstellen als sie selbst.

"Normalerweise bekommt man nicht so viele Torchancen gegen Werder. Wir haben sie aber gehabt", analysierte Hertha-Trainer Bruno Labbadia anschließend bei Sky und suchte nach weiteren Pluspunkten. "Normaler krachst du nach einem frühen 0:2-Rückstand zusammen. Das haben wir nicht gemacht." Allerdings räumte er auch ein: "Es ist eine brutale Enttäuschung. Entscheidend ist einfach: Wir kriegen zu einfache Tore und machen selber die Tore nicht."

Cunha zweimal schwach

Symptomatisch für den Misserfolg der Hertha waren gegen Bremen zwei Szenen, an denen Matheus Cunha beteiligt war: Zunächst schnappte sich der brasilianische Angreifer den Ball zum Elfmeter und trat als Gefoulter selbst an. Allerdings vergab er kläglich und fast schon arrogant: Aufreizend langsam lief er an, stoppte sogar noch einmal ab und schoss dann wenig feste und recht unplatziert halbrechts und halbhoch - ein dankbarer Ball für dem Torwart. Es wäre das 1:1 gewesen. Stattdessen fiel zehn Minuten später das 2:0 für Bremen.

Matheus Cunha hat gegen Bremen viele Chancen erarbeitet - zweimal jedoch hätte er es besser machen müssen

Die zweite Cunha-Szene ereignete sich in der 67. Minute bei einem Berliner Konter. Cunha stürmte auf der linken Seite mit dem Ball nach vorne, doch statt auf den völlig freien Krzysztof Piatek in der Mitte abzulegen, versuchte er es selbst und drehte den Ball mehrere Meter am Tor vorbei. Es wäre das 2:3 gewesen. Stattdessen fiel zehn Minuten später das 4:1 für Bremen.

Katastrophale Transferbilanz

Man kann den Herthanern nicht absprechen, dass sie sich bemüht haben. Aber reicht es wirklich, wenn das am Ende eines Spiels gegen Werder Bremen, das einzig Positive ist? Insgesamt mehr als 100 Millionen Euro haben die Verantwortlichen der Hertha für Cunha (18 Millionen), Piatek (23 Millionen), Lucas Tousart (25 Millionen), Dodi Lukebakio (20 Millionen), Santiago Ascacibar (10 Millionen), Eduard Löwen (7 Millionen) und Deyovaisio Zeefuik (4 Millionen) in den vergangenen 18 Monaten ausgegeben. Keiner von ihnen hat so eingeschlagen, wie erhofft.

Einzig Stürmer Jhon Cordoba (15 Millionen) und Torwart Alexander Schwolow (7 Millionen) zeigen Leistungen, die einen Bundesligisten dauerhaft weiterbringen könnten. Unter dem Strich aber muss man die Transferbilanz als katastrophal bezeichnen. Das Geld hat Hertha-Investor Lars Windhorst großzügig zur Verfügung gestellt, allerdings war seine Zielvorstellung eine Teilnahme am Europapokal - und nicht das Überleben im Abstiegskampf.

Kredit aufgebraucht? Muss Labbadia gehen?

Doch genau da befindet sich die Hertha nach dem missglückten Rückrundenauftakt. Punktgleich mit Arminia Bielefeld, am Sonntag könnte der 1. FC Köln mit einem Sieg in Hoffenheim sogar noch vorbeiziehen. Den Anhängern der Hertha reicht es. Etwa 250 von ihnen hatten ihrer Unzufriedenheit über die sportliche Leitung schon vor der Partie bei einer Demonstration direkt vor dem Olympiastadion Luft gemacht. Ziel ihres Protests waren konkret Hertha-Manager Preetz und Präsident Werner Gegenbauer gefordert. Tatsächlich scheint der Kredit langsam aufgebraucht. Doch als erstes Opfer könnte es den Trainer treffen. Direkt nach Abpfiff des vermeintlichen "Endspiels" für Labbadia schrieb die "Bild"-Zeitung auf ihrer Onlineseite: "Labbadia-Entscheidung bei Hertha gefallen" und behauptete, die Trennung stehe unmittelbar bevor. Der Verein bestätigte dies jedoch zunächst nicht.

Der "ewige Herthaner" Pal Dardai: Wird er Nachfolger von Bruno Labbadia?

Als möglicher Nachfolger wird Ralf Rangnick gehandelt, sicherlich jemand, der die Ansprüche der Hertha, ein "Big City Club" zu sein, mittragen würde. Allerdings würde der ehemalige Leipziger Trainer und Sportdirektor wohl die alleinige sportliche Verantwortung haben wollen - also ohne Michael Preetz an seiner Seite. Zudem soll Rangnick aber auch mit einem Engagement beim FC Chelsea liebäugeln, sollte dort Coach Frank Lampard das Vertrauen entzogen werden.

Als kurzfristige Lösung gilt daher einer von Labbadias Vorgängern: Pal Dardai war bis April 2019 viereinhalb Jahre lang Hertha-Cheftrainer. Der Ungar, der vierzehn Jahre lang für Hertha spielte, ist derzeit als Jugendtrainer bei den Berlinern beschäftigt, wäre daher jederzeit verfügbar und hätte keine Anlaufschwierigkeiten, weil wohl keiner die Hertha besser kennt als er.