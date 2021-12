FC Bayern gewinnt Topspiel bei Borussia Dortmund

"Ärgerlich, wenn ein tolles Fußballspiel durch so einen Scheiß-Elfmeter entschieden wird", sagte Dortmunds Emre Can nach dem Topspiel des 14. Bundesliga-Spieltags zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München und sprach den BVB-Fans wohl aus der Seele. Der Rekordmeister aus München entschied das Spiel knapp mit 3:2 für sich. Die Partie war schnell, intensiv und spannend, auch weil der Schiedsrichter viel laufen ließ und beide Mannschaften offensiv zu Werke gingen. Dortmund lag früh vorne, kassierte aber fast umgehend den Ausgleich und kurz vor der Pause einen weiteren Treffer.

Nach der Pause erzielte Dortmunds Torjäger Erling Haaland den 2:2-Ausgleich und das Spiel steuerte auf eine spannende Schlussphase zu. Dann griff der Videoschiedsrichter ein, nachdem Dortmunds Mats Hummels der Ball an den Ellenbogen geprallt war. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte zunächst nicht auf Strafstoß entscheiden, änderte seine Meinung aber nach Studium der Zeitlupe. So erzielte Robert Lewandowski mit seinem 16. Saisontreffer das Siegtor. Doch die Elfmeterentscheidung sorgte für Diskussionen, zumal der Videoschiedsrichter zuvor bei einem vermeintlichen Foul an Marco Reus nicht eingegriffen hatte. BVB-Trainer Marco Rose regte sich so sehr auf, dass er mit der gelb-roten karte auf die Tribüne verwiesen wurde. Durch den Sieg hat der FC Bayern in der Tabelle nun wieder vier Punkte Vorsprung auf die Dortmunder.

Bayer Leverkusen mit Kantersieg

Schon vor dem Spitzenspiel hat Verfolger Bayer 04 Leverkusen seine Pflichtaufgabe erfüllt. Und wie! Gegen Aufsteiger Greuther Fürth setzte sich die Werkself klar und verdient mit 7:1 durch und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Torjäger Patrik Schick gelangen dabei in der zweiten Halbzeit vier Treffer in Folge. Der Tscheche benötigte für seinen Viererpack - den ersten eines Leverkuseners in der Bundesliga - nur 27 Minuten. Nur Robert Lewandowski war bei seinem legendären Fünferpack gegen den VfL Wolfsburg schneller. "In der ersten Halbzeit habe ich nicht aufs Tor geschossen. Die zweite Hälfte war wie das Öffnen der Ketchup-Flasche. Es war ein schöner Abend", sagte Schick bei Sky.

Starke Leistung: Bayer-Torjäger Patrik Schick (r.) gelingen gegen Fürth vier Treffer in einer Halbzeit

Leverkusen feierte den dritten Bundesliga-Sieg in Folge, für die Fürther, die mit nur einem Punkt Tabellenletzter bleiben, war es dagegen die zwölfte Niederlage in Serie. Hinter den Leverkusenern schob sich die TSG Hoffenheim auf den vierten Platz. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß drehte das Spiel gegen Eintracht Frankfurt nach frühem Rückstand noch und gewann am Ende mit 3:2. "Der Gegentreffer war ein Weckruf für uns. Danach waren wir zielstrebiger", analysierte Hoeneß nach dem Spiel. "Der Sieg war mit sehr viel Mentalität verbunden."

VfL Bochum gewinnt erneut

Weiterhin einen starken Eindruck hinterlässt der zweite Aufsteiger VfL Bochum: Die Bochumer gewannen mit 3:2 beim FC Augsburg, mussten am Ende aber ein wenig zittern, nachdem sie bereits zur Halbzeit klar mit 3:0 geführt hatten. Mit dem Sieg setzte sich der VfL im Mittelfeld der Tabelle fest. Auf den Relegationsplatz, auf dem die Augsburger liegen, beträgt der Vorsprung sechs Punkte, auf den ersten direkten Abstiegsplatz sogar neun Zähler. Auf diesem 17. Rang liegt Arminia Bielefeld. Die Arminen trennten sich 1:1 vom 1. FC Köln.

Bochums Stürmer Sebastian Polter erzielte in Augsburg zwei der drei Bochumer Tore

Einen ungefährdeten Sieg feierte der FSV Mainz 05 im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Mainz traf gleich in den ersten fünf Spielminuten doppelt und zog den "Wölfen" so den Zahn. Fast bis zum Ende blieb es beim 2:0, dann sorgte VfL-Verteidiger Maxence Lacroix mit einem Eigentor für den Endstand.

Krisenstimmung bei RB Leipzig

Bei Vizemeister RB Leipzig wird nach der 1:2-Niederlage bei Union Berlin über die Zukunft von Trainer Jesse Marsch spekuliert. "Katastrophal", "desolat", einfach "ganz, ganz schlecht" nannte der aufgebrachte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Leistung des Leipziger Teams, das bereits seine sechste Niederlage der Saison kassierte. "Wir werden nicht irgendwie warten, bis Weihnachten ist und hoffen, dass es im neuen Jahr wieder besser wird. Es geht natürlich darum, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen", so Mintzlaff weiter.

Der 14. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Borussia Dortmund - Bayern München 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 Brandt (5.), 1:1 Lewandowski (9.), 1:2 Coman (44.), 2:2 Haaland 47.), 2:3 Lewandowski (78./Handelfmeter)

Bayer 04 Leverkusen - SpVgg Greuther Fürth 7:1 (3:1)

Tore: 1:0 Adli (12.), 2:0 Tapsoba (17.), 2:1 Dudziak (33.), 3:1 Hincapie (45.), 4:1 Schick (49.), 5:1 Schick (69.), 6:1 Schick (74.), 7:1 Schick (76.)

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)

Tore: 0:1 Borré (15.), 1:1 Geiger (24.), 2:1 Rutter (30.), 3:1 Samassekou (59.), 3:2 Paciencia (72.)

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Burkardt (2.), 2:0 Stach (4.), 3:0 Lacroix (90./Eigentor)

FC Augsburg - VfL Bochum 2:3 (0:3)

Tore: 0:1 Polter (23.), 0:2 Holtmann (40.), 0:3 Polter (45.+2), 1:3 Gregoritsch (57.), 2:3 Caligiuri (86./Foulelfmeter)

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Özcan (17.), 1:1 Lasme (59.)

1. FC Union Berlin - RB Leipzig 2:1 (1:1)

Tore: 1: 0 Awoniyi (6.), 1:1 Nkunku (13.), 2:1 Baumgartl (57.)

Sonntag, 5. Dezember 2021:

VfB Stuttgart - Hertha BSC -:- (15:30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (17:30 Uhr)