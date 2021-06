Faktencheck: Wie gefährlich ist die Delta-Variante wirklich?

Was genau ist die Delta-Variante?

Die Delta-Variante, auch B.1.617.2 genannt, wurde erstmals im Mal im Oktober 2020 im indischen Bundesstaat Maharashtra gefunden und verbreitet sich seitdem stark in Indien und über die ganze Welt. Ursprünglich hieß sie deshalb indische Variante, inzwischen ist Delta-Variante die gängige Bezeichnung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte sie im Mai als “variant of concern” (VOC), also als besorgniserregende Variante ein - so wie auch Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) und Gamma (P.1).

Die Delta-Variante hat mehrere Mutationen. Die genauen Funktionen der Mutationen sind bisher nicht wissenschaftlich erforscht. Bisher bekannt sei aber, dass die Mutationen dem Virus erlauben, sich einfacher an die Zellen der Menschen zu binden und einigen Immunreaktionen zu entgehen, sagt Deepti Gurdasani, klinische Epidemiologin an der Queen Mary University of London, im DW-Interview. Neben Delta gibt es noch die Delta-Plus-Variante (oder AY.1). Diese Variante sei noch übertragbarer und resistenter gegen die bisher zugelassenen Impfstoffe, so Gurdasani, ist aber laut der Seite PANGO Lineages bisher kaum verbreitet.

Wie verbreitet ist die Delta-Variante?

Die Delta-Variante ist weltweit immer mehr verbreitet. Sie wurde laut WHO bisher in über 80 Ländern festgestellt - Tendenz steigend. Die meisten Fälle meldet Großbritannien, wo die Variante bereitsmehr als 46.000 Mal (Stand 17.06.2021) identifiziert wurde. Es folgen nach Daten der Gisaid-Initiative Indien, die USA und Deutschland.

Ist die Delta-Variante ansteckender?

Wissenschaftliche Studien darüber gibt es noch nicht viele. Maria Van Kerkhove, Covid-19 Technical Lead der WHO, schrieb auf Twitter, dass die Delta-Variante ansteckender sei als die Alpha-Variante und der Wildtyp des Coronavirus.

Auch die Corona-Zahlen in Großbritannien deuten auch auf eine höhere Ansteckungswahrscheinlichkeit hin. Zwischen dem 2. und 9. Juni stieg die Zahl der Infektionen um 30.000 rapide an. Dies geht einher mit der immer stärkeren Ausbreitung der Delta-Variante. Über 90 Prozent der Menschen, die sich aktuell in Großbritannien mit dem Coronavirus anstecken, tun dies mit der Delta-Variante, so Daten von Public Health England (PHE), einer Behörde des britischen Gesundheitsministeriums. Einer weiteren Studie des PHE zufolge steigt die Chance, sich im eigenen Haushalt mit der Variante anzustecken, um 64 Prozent im Vergleich zu der Alpha-Variante des Coronavirus.

Das bestätigt auch die Wissenschaftlerin Gurdasani: "In Indien stellten wir fest, dass die Delta-Variante sich schneller verbreitete als die Alpha-Variante, die zunächst in Großbritannien festgellt wurde. Und das ist besorgniserregend, denn wir wussten ja schon, dass die Alpha-Variante ansteckender als der Wildtyp war." Gurdasani geht von einer verdreifachten Übertragungswahrscheinlichkeit aus.

Ist die Delta-Mutation tödlicher?

Bisher gibt es wenig wissenschaftliche Daten dazu, ob die Delta-Variante wirklich mehr Todesfälle hervorruft als andere Varianten. Fest steht aber: In Großbritannien sind der PHE zufolge bereits gegen COVID-19 geimpfte Menschen an einer Infektion mit der Delta-Variante verstorben. Sieben Menschen starben an einer Delta-Infektion 21 Tage nach der ersten Dosis, und zwölf weitere mehr als zwei Wochen nach der zweiten Dosis.

Verglichen mit der Alpha-Variante führen der PHE zufolge Infektionen mit der Delta-Variante zu mehr Hospitalisierungen von Patienten. In Großbritannien stieg die Hospitalisierungsrate zuletzt rapide an: Mehr als 1.300 Menschen kamen zwischen dem 7. und 13. Juni wegen einer COVID-19 Erkrankung ins Krankenhaus - 43 Prozent mehr als noch eine Woche zuvor.

Wichtig ist dennoch, dass immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen, ob ein Mensch an Corona stirbt oder nicht, wie beispielsweise Vorerkrankungen. "Wir brauchen mehr Informationen, um festzustellen: Ist es wirklich die Variante selbst oder ist es eine Kombination von Faktoren?" so Van Kerkhove von der WHO. Auch überlastete Gesundheitssysteme könnten dazu führen, dass Menschen nicht die nötige Versorgung erhielten - und dann versterben könnten.

Schützen die Corona-Impfstoffe gegen die Delta-Variante?

Aktuellen Erkenntnissen zufolge schützen sowohl die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer als auch der Impfstoff von AstraZeneca vor einem schweren Verlauf mit der Delta-Variante - wobei die Schutzwirkung geringer ist als gegen den Wildtyp und die Alpha-Variante. Einer PHE-Studie zufolge, die noch begutachtet werden muss, sollen zwei Dosen der oben genannten Impfstoffe stark vor eine Hospitalisierung schützen. BioNTech/Pfizer soll nach der ersten Impfung bereits zu 94 Prozent vor einer Hospitalisierung schützen, nach der zweiten Dosis sogar zu 96 Prozent. Mit AstraZeneca geimpfte Menschen sind nach der ersten Impfung zu 71 Prozent davor geschützt, einen schweren Verlauf mit Krankenhausaufenthalt zu haben - nach der zweiten sogar zu 92 Prozent.

Die Impfstoffe von Biontech-Pfizer und AstraZeneca schützen weitestgehend auch vor der Delta-Variante.

Einer britischen Studie zufolge schützen die Impfstoffe auch davor, überhaupt symptomatisch auf eine mögliche Infektion mit der Delta-Variante zu reagieren. BioNTech/Pfizer schützt dabei nach der ersten Dosis zu 36 Prozent vor einem symptomatischen Verlauf, zu 88 Prozent nach der zweiten Dosis. Bei AstraZeneca sind es nach der ersten Dosis 30 Prozent, nach der zweiten 67 Prozent. Diese ersten Studienergebnisse zeigen, dass die Delta-Variante zwar prinzipiell resistenter gegen die Impfstoffe ist - aber gerade eine vollständige Impfung weiterhin stark vor dieser Variante schützt.

Ist die Delta-Variante maßgeblich für die Situation in Indien und Großbritannien verantwortlich?

Die Delta-Variante dominiere sowohl in Indien als auch in Großbritannien die pandemische Lage, schreibt der Epidemologe Eric Feigl-Ding auf Twitter. Ob die Delta-Variante für die Situation in Indien hauptsächlich verantwortlich ist, kann bisher nicht wissenschaftlich belegt werden, es fehlen Sequenzierungen. Fakt ist aber: Indien ist eines der am meisten betroffenen Länder der Pandemie. Bisher wurden über 29 Millionen Fälle registriert, das Gesundheitssystem ist massiv überlastet. Bereits im Oktober 2020 wurde die Delta-Variante in Indien das erste Mal identifiziert.

Die Wissenschaftlerin Deepti Gurdasani sieht im DW-Interview mehrere Gründe für die massive Verbreitung des Coronavirus in Indien: "Ich denke, es war eine Kombination aus einer sehr später Reaktion der Regierung, grundlegende Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen, und einer Art Selbstüberschätzung, wonach bereits eine Herdenimmunität erreicht worden sei."

In Großbritannien verschlechterte sich die Lage zuletzt rapide.Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch Anfang Mai im Vereinigten Königreich unter 20 lag, stieg mittlerweile wieder auf deutlich mehr als 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Wie schnell sich das Virus in seiner Delta-Variante derzeit ausbreitet, zeigt die Gesamtzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage in Großbritannien: 55.216 Fälle zwischen dem 10. und 16. Juni bedeuten ein Plus von fast einem Drittel im Vergleich zur Vorwoche.

Was sind die Symptome der Delta-Variante?

Nach ersten Erkenntnissen aus Großbritannien unterscheiden sich die Symptome, die die Delta-Variante auslöst von den der anderen Typen des Coronavirus. Wie die Infizierten der britischen App Zoe meldeten, klagten Betroffene über Kopfschmerzen, raue Kehlen, laufende Nasen und Fieber. Teilweise auch Husten. "Es ist mehr wie eine starke Erkältung für die jüngere Bevölkerung", erklärt der Wissenschaftler und Mitgründer der App Tim Spector. Das würde dazu führen, dass Menschen dächten, sie hätten nur eine leichte Erkältung - und weiter andere ansteckten. Deswegen sollte man sich bei diesen Symptomen testen lassen und zuhause bleiben, sagt Spector. Auch der Wissenschaftler Balloux rät dazu, vorsichtig zu sein. Die Symptome könnten gerade in der aktuellen Heuschnupfen-Saison leicht unterschätzt werden.

Wie kann man sich vor der Delta-Mutation schützen?

Die bekannten Hygieneregeln wie anderthalb Meter Abstandhalten, Händewaschen, das Tragen von Mund-Nase-Schutzen und Lüften schützen gegen alle bisher bekannten Varianten des Coronavirus, also auch vor Delta, schreibt das Robert-Koch-Institut der DW auf Anfrage. Zudem schützen die Impfstoffe von Biontech-Pfizer und AstraZeneca auch gegen die Mutation - wenn der Schutz auch etwas geringer ausfällt als gegen die anderen Varianten.

Social Distancing hilft auch gegen die Verbreitung der Delta-Variante.

Zudem sollten Reisen in sogenannte Virusvariantengebiete vermieden werden. Gerade Reisen fördern die Verbreitung des Coronavirus sowie dann auch der Varianten, schon seit Beginn der Pandemie. Deswegen brauche man auch umfassende Quarantäneregeln, sagt die Wissenschaftlerin Deepti Gurdasani.