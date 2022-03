Faktencheck: Israelischer Fernsehsender nutzt Star-Wars-Werbematerial für Ukraine-Berichterstattung

Zwei abgeschossene Kampfjets liegen auf einer Straße, der eine fängt Feuer. Kahle Bäume und Schnee säumen die vermeintliche Kriegskulisse, die durch die Frontscheibe eines fahrenden Autos gefilmt wird. Schaut man genauer hin, sieht man zwei Personen in ungewöhnlicher schwarz-weißer Uniform vor einem der kaputten Kampfjets stehen. Am 28. Februar verwendete der israelische Fernsehsender Channel 13 News dieses authentisch wirkende Video einer Kriegsszene in seiner Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine, wie mehrere Social-Media-Nutzer berichten. Einen Tag zuvor war das gleiche Videomaterial bereits auf Telegram aufgetaucht. Doch die Szenen stammen gar nicht aus der Ukraine, wie auch bereits einige israelische Medien herausfanden.

Videomaterial wurde von Sky für Marketingzwecke erstellt

Die Kriegskulisse sieht täuschend echt aus - schaut man aber genauer hin und ist man sogar Science-Fiction-Fan, erkennt man schnell, dass es sich bei den "Personen in ungewöhnlicher Uniform" um sogenannte Stormtrooper aus der Star-Wars-Reihe handelt - und bei den Flugzeugwracks um sogenannte imperiale TIE-Fighter aus der gleichen Filmreihe.

Eine Bilderrückwärtssuche mithilfe der Plattform TinEye ergibt, dass das Videomaterial aus dem Jahr 2014 stammt. Eine weitere Google-Recherche weist dann auch auf Artikel von 2014 hin, etwavon dem deutschen Magazin Focus, die über ein virales Video des Senders Sky berichten. Im Dezember 2014 hatte Sky mit einem Marketingvideo mit dem Titel "Ungesicherte Absturzstelle auf der A3" - unter anderem auf YouTube - für die gesamte Star-Wars-Saga im Sky-Angebot geworben. Auf DW-Anfrage meldete sich Sky noch nicht zurück. Auch der israelische Sender äußerte sich auf wiederholte Anfrage nicht zu dem Vorfall. Laut Medienberichten wurde der verantwortliche Mitarbeiter mittlerweile suspendiert.

Fazit: Das Video ist fake und zeigt nicht den Ukraine-Krieg, sondern Marketingmaterial des Senders Sky von 2014.

Mitarbeit: Benjamin Restle