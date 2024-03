Denis Villeneuve beschreibt David Leans Werk "Lawrence von Arabien" als "Meisterklasse des Filmemachens". In dem starbesetzten Wüstenepos spielt Peter O'Toole die Rolle des T.E. Lawrence. In Arabien erlebt der britische Leutnant die Gewalt des Krieges und gerät in eine Identitätskrise, hin- und hergerissen zwischen der britischen Armee und seinen Freunden aus den arabischen Wüstenstämmen.