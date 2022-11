DW Nachrichten

Exklusiv: Bundespräsident Steinmeier im DW-Interview

Bundespräsident Steinmeier hält einen Waffenstillstand in der Ukraine noch für zu früh. Damit werde der russische Landraub abgesegnet. Mit Blick auf seine Reise in den Westbalkan sagt er, er hoffe auf die Reformbereitschaft der Staaten. Steinmeier äußerte sich auch zu den Demonstrationen in China.