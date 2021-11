Joachim Gauck war der elfte Bundespräsident Deutschlands. Zuvor war er unter anderem als evangelisch-lutherischer Pastor, Volkskammerabgeordneter für Bündnis 90 und als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen tätig.

Am 18. März 2012 wählte ihn die Bundesversammlung mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten. Sein Amt übergab er am 19. März 2017 an seinen Nachfolger Frank-Walter Steinmeier. Gauck gehört keiner Partei an.