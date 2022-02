Europa setzt auf Wegfall der Corona-Regeln

Im britischen Landesteil England endet der Aufhebung der Isolationspflicht bei einem positiven Corona-Test an diesem Donnerstag eine der letzten Beschränkungenwegen der Pandemie. In den Londoner Bahnen entfällt die Plicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Man ermutige die Fahrgäste zwar immer noch, Schutzmasken zu tragen, hebe aber die Pflicht auf, teilte die Verkehrsgesellschaft Transport for London mit.

Premierminister Boris Johnson bergründete das Ende der Beschränkungen damit, dass es ein "ausreichendes Maß an Immunität" gegen das Coronavirus in der Bevölkerung gebe. Das Land müsse "lernen, mit dem Virus zu leben". Bis zum 1. April wird jedoch weiterhin empfohlen, bei einem positiven Test zu Hause zu bleiben. Ab diesem Zeitpunkt werden zudem die kostenlosen Tests außer für ältere oder gefährdete Menschen aufgrund der hohen Kosten abgeschafft.

Lockern trotz hoher Inzidenzen ...

Island beschloss trotz weiterhin hoher Infektionszahlen, seine letzten Corona-Restriktionen inklusive Einreisebeschränkungen in der Nacht zu Freitag zu streichen. "Wir kehren zum normalen Leben zurück, aber das Virus ist immer noch bei uns", sagte Regierungschefin Katrin Jakobsdottir.

... und auch bei geringer Impfquote

Die Slowakei kündigte am Mittwoch trotz ihrer niedrigen Impfquote von 51 Prozent der Bevölkerung ebenfalls eine Lockerung der Corona-Beschränkungen an. Ungeimpfte haben ab Samstag wieder Zugang zu Restaurants, Geschäften, Hotels und Wellness-Zentren. Auch ein negativer Corona-Test ist beim Besuch dieser Einrichtungen dann nicht mehr nötig. Die Slowakei hat eine der niedrigsten Impfquoten in der Europäischen Union.

Impfzentrum in Presov in der Slowakei

Österreich will ab dem 5. März seine Corona-Beschränkungen weitgehend aufheben. Unter anderem sollen Menschen wieder ohne Impf- oder Testnachweis Hotels, Gaststätten und Bars besuchen können.

In Deutschlandsollen im Zuge eines Drei-Stufen-Plans am 20. März die allermeisten Corona-Restriktionen entfallen. Die nächsten Lockerungsschritte sollen am 4. März mit dem Inkrafttreten der 3G-Regel (geimpft - genesen – getestet) im Gastgewerbe und der Öffnung von Clubs und Diskotheken nach der 2G-Plus-Regel erfolgen. 2G-plus heißt, Genesene oder zweifach Geimpfte brauchen einen aktuellen negativen Test oder eine dritte Impfung (Booster).

"Gute Besserung Liebe Glück" - die Kinder dieser Kindertagesstätte in Deutschland warten sehnsüchtig auf mehr Freizügigkeit

In Italien kündigte die Regierung das Ende des Corona-bedingten Ausnahmezustands für Ende März an. Wir werden die pandemische Situation weiter genau beobachten und sind bereit, im Falle eines Ausbruchs einzugreifen", sagte Regierungschef Mario Draghi. "Unser Ziel ist, alles und so schnell wie möglich wieder zu öffnen."

Italiens Corona-Green-Pass verliert an Bedeutung

Der Ministerpräsident kündigte unter anderem schrittweise Lockerungen bei der Impfnachweispflicht an. Der sogenannte grüne Pass, mit dem die Menschen in Italien eine Corona-Impfung oder Genesung nachweisen können, muss demnach zunächst bei "Aktivitäten im Freien" nicht mehr vorgelegt werden. Dies betreffe etwa Festivals und Kulturveranstaltungen sowie sportliche Aktivitäten und Jahrmärkte.

qu/kle (afp, dpa)