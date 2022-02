Spezielle Omikron-Impfstoffe bringen kaum Vorteile

Trotz Omikron - zurück auf die Schulbank!

Uganda: nach 83 Wochen zurück in die Schule

Nach fast zwei Jahren Corona-Lockdown hat in Uganda am 10. Januar, wie hier in der Flüchtlingssiedlung Kyaka II in Kyegegwa, die Schule wieder begonnen. Die rund 15 Millionen Schüler des Landes waren im März 2020 das letzte Mal in ihren Klassen. In keinem anderen Land der Welt waren die Schulen so lange geschlossen wie in dem ostafrikanischen Land.