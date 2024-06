EURO 2024: Traumstart für Deutschland gegen Schottland

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte einen kurzen Sprint an, ballte die Fäuste und schrie seine ganze Freude heraus. Florian Wirtz hatte soeben den 1:0-Führungstreffer für das DFB-Team erzielt und damit für Erleichterung bei Spielern, Fans und Verantwortlichen gesorgt. Von den Rängen schallten laute Florian-Wirtz-Rufe durch die Arena in München. Mit seinem Treffer löste Wirtz mit seinen 21 Jahren und 42 Tagen Kai Havertz als jüngsten EM-Torschützen der DFB-Elf ab. Havertz war bei der EURO 2021 fast ein Jahr älter (22 Jahre und 8 Tage).

Nur wenige Minuten nach der Führung erhöhte Jamal Musiala mit einem wunderschönen Tor auf 2:0 und versetzte das Stadion in Partystimmung. "Flo und Jamal sind für den Gegner sehr schwer zu greifende Spieler, die im eins gegen eins überragend sind und Situationen auf engem Raum auflösen können", hatte Toni Kroos das Duo bereits vor einigen Wochen gelobt. Mit "Oh, wie ist das schön"-Gesängen feierten die deutschen Fans die DFB-Elf während der zweiten Halbzeit immer wieder und freuten sich am Ende über einen deutlichen und perfekten 5:1 (3:0)-Auftaktsieg.

Jamal Musiala (Nr. 10) trifft in der 19. Minute zum 2:0 gegen Schottland Bild: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

Spaßfußballer dominieren gegen Schottland

Es ist keine Überraschung, dass die beiden Offensivkünstler im deutschen Team für die ersten wichtigen Momente bei der Europameisterschaft sorgten. "Ich habe schon im März gesagt, dass es für beide wenig Limit gibt", lobte Toni Kroos kurz vor dem Eröffnungsspiel die beiden Spaßfußballer. Der Champions-League-Sieger hatte recht behalten, denn beim Sieg gegen Schottland gehörten Musiala und Wirtz zu den besten Spielern in einem guten deutschen Team.

Das nötige Selbstbewusstsein um immer wieder starke Leistungen auf höchstem Niveau abrufen zu können, haben sich die beiden Profis in ihren Vereinen geholt. Wirtz war maßgeblich daran beteiligt, dass Bayer Leverkusen in dieser Saison Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger wurde. Musiala gehört bei Bayern München regelmäßig zu den Top-Spielern und hat bereits 34 Mal in der Königsklasse und 114 Mal in der Bundesliga gegen den Ball getreten. Zudem war er mit der Nationalmannschaft bereits bei der Europameisterschaft 2021 und der WM in Katar mit im Kader.

Die Heim-EM ist nun das erste Turnier, das die beiden Freunde gemeinsam spielen. "Ich habe viel Vertrauen in ihn, dass er ein gutes Turnier spielt", hatte Musiala sich auf der Pressekonferenz über Wirtz geäußert. "Es ist nicht einfach für Schottland, nur einen von uns zu decken, weil wir viel Qualität auf jeder Position haben. Wir wollen uns alle unterstützen, sodass das Beste für uns alle herausspringen kann."

Schon nach wenigen Sekunden hat Wirtz die Möglichkeit zum ersten Tor, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen Bild: Sascha Walther/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Und beide ließen beim Eröffnungsspiel gegen Schottland den Worten auch Taten folgen und stellten die gegnerischen Abwehrspieler mit ihren schnellen Tempowechseln und Dribblings immer wieder vor große Probleme. "Wenn ich den Ball bekomme, muss ich schnell entscheiden, was ich mache", hatte Wirtz vor dem Spiel erklärt. Viele Entscheidungen treffe er aber intuitiv, so der Leverkusener. "Für mich und sicher auch für Flo ist es wichtig, dass wir die Sicherheit von hinten haben und einfach frei sein können, um unsere Aktionen durchzuführen."

Florian Wirtz: "Wir wollen auch Drecksarbeit leisten"

Im Eröffnungsspiel zeigten Musiala und Wirtz neben guten Offensivaktionen auch immer wieder, dass sie bereit sind nach hinten zu arbeiten. Besonders Wirtz machte oft weite Wege zurück und eroberte Bälle für seine Mannschaft. Beide bekommen von Bundestrainer Nagelsmann die nötigen Freiräume, um ihre Qualität auspielen zu können. Zudem haben sie mit Kroos, Pascal Groß oder Robert Andrich sowie Ilkay Gündogan erfahrene Spieler hinter sich, die sie immer wieder in Szene setzen. "Wir fühlen uns wohl, wenn uns der Rücken freigehalten wird, aber wir wollen auch Drecksarbeit leisten", sagte Wirtz. "Natürlich ist es immer schön, wenn man so gute Spieler um sich herum hat."

Deutschland ist seit 2016 erstmals wieder mit einem Sieg in ein Turnier gestartet. Auch Dank Musiala und Wirtz, die bei der Heim-EM zu den dominierenden Spielern zählen könnten. "Beide bringen alles mit, um die nächsten Jahre ganz oben mitzuspielen", lobte Kroos. "Das fußballerische Können ist offensichtlich da. Auch von der Einstellung sind die Voraussetzungen sehr gut", so der Weltmeister von 2014.