DFB-Team: Mit Spaß und Qualität zur EURO 2024

in Herzogenaurach

Im Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft füllt sich der Presseraum langsam mit zahlreichen Medienvertretern. Wenige Tage vor dem Start der EURO2024 in Deutschland stehen die Spieler der DFB-Elf noch einmal für Fragen zur Verfügung. Die Stimmung bei den Nationalspielern ist gut, nahezu ausgelassen. Es wird viel gelacht - die Vorfreude auf die Heim-EM ist greifbar.

Die vergangenen Leistungen gegen Frankreich, die Niederlande und auch die Ukraine haben eine gewisse Euphorie rund um das DFB-Team entstehen lassen. Doch wie gut ist die Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann wirklich aufgestellt?

Wie stabil ist die deutschen Defensive?

In den letzten drei Spielen des vergangenen Jahres ließ die DFB-Elf noch sieben Gegentreffer zu. Die undichte Abwehr war schon unter den früheren Bundestrainern Hansi Flick und Joachim Löw immer wieder ein Problem. Doch seit sich Nagelsmann auf Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger und Leverkusens Double-Gewinner Jonathan Tah in der Innenverteidigung festgelegt hat, konnte das DFB-Team die Defensive stabilisieren.

"Was uns stark macht, ist die Kommunikation. Wir reden viel auf und neben dem Platz", sagt Rüdiger über seinen Nebenmann Tah. "Ihn zeichnet auch aus, dass er ein Leader ist und nicht davor zurückscheut zu reden. Er ist für mich der beste Innenverteidiger der Bundesliga."

Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen ist bei den Fans beliebt Bild: IMAGO/Harry Koerber

Auf der rechten Abwehrseite soll Joshua Kimmich immer wieder mit offensiven Aktionen für Gefahr auf der Außenbahn sorgen. Stuttgarts Maximilian Mittelstädt scheint auf der linken Seite gesetzt zu sein und ist damit der unerfahrenste Spieler im Abwehrverbund. Allerdings profitiert der Stuttgarter von der Erfahrung seiner Nebenleute und bringt ausreichend Qualität mit ins Nationalteam - Nagelsmanns Plan könnte somit aufgehen.

"Es kommt auf jeden einzelnen an, auch wenn er weniger Erfahrung hat", sagt Torwart Manuel Neuer, der vor seinem siebten Turnier mit der Nationalmannschaft steht und auch bei der Heim-EM das deutsche Tor hüten wird. "Wir brauchen Spielwitz und Selbstvertrauen. Und das haben sich die Spieler, die dabei sind, in ihren Vereinen erarbeitet." Neuer selbst ist nicht unumstritten. Nagelsmann hat ihn zwar für die EURO zur Nummer eins erklärt. Doch nach einigen Patzern des Weltmeisters von 2014 in der Vorbereitung ist eine Torhüter-Diskussion entbrannt.

Was bringt die Rückkehr von Toni Kroos der DFB-Elf?

Für das Mittelfeld hat der Bundestrainer eine überraschende, aber sehr gute Lösung gefunden. Die zentrale Figur der Mittelfeldachse ist der sechsmalige Champions-League-Sieger Toni Kroos, der nach seinem Rücktritt 2021 wieder das Trikot des DFB trägt. "Er ist sehr wichtig, aber auch nicht der alleinige Heilsbringer", sagt Nagelsmann und stellt Kroos' Qualitäten heraus: "Er kann ein genialer Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive sein."

Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Fußballer - dieses Jahr holt er seinen sechsten Titel in der Champions League Bild: Alberto Lingria/Pressefoto ULMER/picture alliance

Bei Real Madrid hat Kroos eine Passquote von 95 Prozent, und diese Sicherheit und Genauigkeit gibt er nun auch wieder der Nationalmannschaft. Doch der Schlüssel zum Erfolg ist sein Nebenmann Robert Andrich, der erst seit November 2023 Nationalspieler ist und Kroos den Rücken freihält.

Nagelsmann bezeichnete den Mittelfeldspieler von Meister Bayer 04 Leverkusen einmal als "Worker", sprich Arbeiter. Aber das wird Andrich nicht gerecht. Er hat unter seinem Vereinstrainer Xabi Alonso, der selbst einer der weltbesten Mittelfeldspieler war, einen guten Lehrmeister, der den 29-Jährigen auf internationales Top-Niveau gehoben hat.

Das Duo Andrich/Kroos bringt der Mannschaft die nötige Ruhe und Sicherheit, die der DFB-Elf lange Zeit gefehlt hatten. Besonders die Offensivkünstler Florian Wirtz und Jamal Musiala profitieren von den beiden Taktgebern im Mittelfeld. "Wir haben uns im Spiel mit dem Ball sehr verbessert, so dass wir Flo und Jamal in die Räume kriegen, wo sie unfassbar gut sind", sagt Andrich.

Wer schießt die Tore für die DFB-Elf?

Die deutsche Offensive hat endlich wieder einen "echten" Mittelstürmer in den eigenen Reihen. Mit Dortmunds Niklas Füllkrug hat die lange Suche ein Ende gefunden. Der Torjäger hat in seinen 15 Länderspielen bereits elf Treffer erzielt. Spielt Füllkrug nicht, stehen der technisch versierte Kai Havertz von Arsenal London oder Routinier Thomas Müller vom FC Bayern bereit.

Die beiden Ballkünstler Jamal Musiala (li.) und Florian Wirtz sollen das Offensivspiel des DFB-Team beleben Bild: Jürgen Fromme/augenklick/picture alliance

In Kombination mit den beiden Ballkünstlern Musiala und Wirtz sowie Kapitän Ilkay Gündogan, der zuletzt allerdings schwächere Leistungen zeigte, ist die deutsche Offensive wieder auf Spitzenniveau angekommen. Aktuell kein Thema ist Bayerns Leroy Sané, der immer noch an einer Schambeinentzündung laboriert. Bei der Heim-EM könnte er jedoch wichtige Rolle spielen - wenn er rechtzeitig fit wird.

Kann Deutschland Europameister werden?

Julian Nagelsmann hat eine gute Mischung für sein Team gefunden. Er hat nicht nur etablierten und erfahrenen Akteuren wie Müller, Neuer, Gündogan oder auch Rückkehrer Kroos wichtige Rollen zugeteilt, sondern auch einigen noch unerfahrenen Nationalspielern. Chris Führich, der als Backup im Mittelfeld agieren kann, Defensivspieler Maximilian Mittelstädt und im Angriff Deniz Undav oder Maximilian Beier, der gegen die Ukraine ein gutes Spiel zeigte - sie alle bringen frischen Wind in die DFB-Elf.

Neben der sportlichen Qualität setzt der Bundestrainer besonders auf den zwischenmenschlichen Faktor und auf den Spaß am Fußballspielen. Mit Erfolg, denn die Stimmung auf und neben dem Platz ist spürbar gut "Es ist viel mehr ein Miteinander als früher", sagt Abwehrspieler Tah."Es ist ein bunt gemischter Haufen, der sich gut versteht und erfolgreich sein möchte." Die Mannschaft sei auf dem Platz extrem fokussiert, habe aber auch Spaß miteinander, so der Leverkusener: "Diese Kombination kann dazu führen, dass wir erfolgreich sind. Deswegen habe ich ein gutes Gefühl für das Turnier."