Euphorie um DFB-Team soll für neues Sommermärchen sorgen

In wenigen Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Dank zuletzt guter Leistungen hat die Nationalmannschaft eine Euphorie entfacht, die das Team bis ins Finale tragen soll.

in Thüringen

Lange Autoschlangen, volle Straßenbahnen und Tausende Menschen im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - das öffentliche Training der DFB-Auswahl um Bundestrainer Julian Nagelsmann zog rund 15.000 Fans an. Viele Kinder waren mit ihren Eltern und einige Fußballvereine mit ganzen Mannschaften in die Stadt Jena in Thüringen gereist, um einen Blick auf die Nationalmannschaft zu werfen.

Mit ein paar Minuten Verspätung betraten die Nationalspieler um Jamal Musiala, Deniz Undav oder auch Leroy Sané den Rasen des Ernst-Abbe-Sportfeldes. Besonders laut wurde es auf den Rängen, als Thomas Müller im Blickfeld der wartenden Fans auftauchte. "Wir haben in Jena vor voller Hütte trainiert, das war einfach fantastisch. Da waren so viele Zuschauer, das haben andere Mannschaften nicht mal bei Punktspielen", freute sich der Mittelfeldspieler. "Es war so laut, dass es teilweise sogar schwer war, die Anweisungen von Julian Nagelsmann zu verstehen."

"Das Finale ist möglich"

"Das war wirklich super", freute sich auch Fußballfan Ralf, der mit seinen Enkelkindern nach Jena gekommen war. "Es herrscht schon eine Euphorie um das Team, und ich hoffe auf das Finale."

Die zuletzt guten Leistungen der Nationalmannschaft haben die Vorfreude auf die Heim-WM angeheizt Bild: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Die deutsche Mannschaft habe gut trainiert, analysierte Tim. "Der Kader ist gut und das Finale auf jeden Fall möglich", so der 17-Jährige. Auch vom Bundestrainer ist der DFB-Fan überzeugt und freut sich auf den Start der Europameisterschaft in wenigen Wochen. "Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn die Fans schon mit Fähnchen am Straßenrand stehen", freute sich Nagelsmann. "Das gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl."

Integrative Kraft des Fußballs

Seit den beiden Siegen gegen die Niederlande und Frankreich im März umgibt die DFB-Elf eine positive, fast schon euphorische Stimmung. Einige Fans lässt das von einer Neuauflage des sogenannten Sommermärchens bei der Heim-WM 2006 träumen. Vor 18 Jahren begeisterte die Nationalmannschaft nicht nur die Fußballfans in Deutschland, sondern auch im Ausland. Es herrschten eine positive Atmosphäre im Gastgeberland und ein lange nicht dagewesenes "Wir-Gefühl" in der Bevölkerung.

Für DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist eine solche traumhafte Stimmung wie bei der Heim-WM 2006 nicht automatisch wiederholbar, denn "jedes Turnier muss eine eigene Geschichte schreiben, auch das Sommermärchen war nicht geplant", so der 62-Jährige. Neuendorf hofft jedoch, dass die EURO 2024 Deutschland wieder zusammenbringen und erneut einen positiven Effekt auf die Gesellschaft haben wird: "Wir beobachten in Deutschland eine Zunahme von verfassungsfeindlichen, antidemokratischen und antisemitischen Einstellungen. Das sehen wir schon mit Sorge."

Taktiktraining mit Pinnwand - Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt den Spielern, was er vorhat Bild: Wunderl/Beautiful Sports/IMAGO

Der DFB-Präsident betont die integrative Kraft des Fußballs. "Es sind große Herausforderungen, vor denen das Land steht, vor denen wir weltweit stehen", sagt Neuendorf. "Aber ich glaube trotzdem, dass vom Fußball [bei dieser EM - Anm. d. Red.] ein positives Signal ausgehen kann."

Fans jubeln Nationalspielern zu

Nach Ansicht der Fans in Jena ist die DFB-Elf auf einem guten Weg, für ein "Sommermärchen 2.0" zu sorgen. "Der Zusammenhalt zwischen dem Team und der Bevölkerung bei der WM 2006 und die Welle der Euphorie, die damals durch die Städte geschwappt ist, waren großartig", sagte Dietmar, der mit seiner ganzen Familie zum öffentlichen Training der Nationalmannschaft angereist war. "Das muss auch dieses Jahr passieren. Wir alle müssen zeigen, dass wir gute Gastgeber sind und Freude an diesem Sport haben."

Zum Abschluss der 60-minütigen Trainingseinheit nahmen sich die Nationalspieler noch viel Zeit, um Autogrammwünsche zu erfüllen. Viele Kinder ließen sich Trikots und Fahnen unterschreiben. Auch vor der Rückfahrt zum Teamhotel in Blankenhain standen noch Hunderte Fans vor dem DFB-Bus und jubelten den Spielern zu.

Müller: "So viel Spaß wie möglich"

"Ich würde mir wünschen, dass die Fans während der Europameisterschaft so viel Spaß wie möglich haben - selbst wenn es mal Dinge geben sollte, die kritisch zu betrachten sind", sagte Thomas Müller einen Tag später auf der Pressekonferenz. "Sie sollen die Reise mitmachen und versuchen, uns zu unterstützen. Und dabei wollen wir auch helfen."

Schrecksekunde für Thomas Müller (r.) während des Trainings - am Ende war es halb so schlimm Bild: Stefan Eberhardt/IMAGO

Auch wenn der Fußball nicht alle Probleme lösen kann, so könnten gute Leistungen der Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land doch dazu beitragen, dass erneut ein Ruck durch Deutschland geht - ganz so wie beim Sommermärchen 2006.