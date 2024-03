DFB-Team: der Fahrplan bis zur Heim-EM

Wann steigen die letzten Tests vor der EM?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet noch zwei Härtetests vor dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München. Gegner der beiden Testspiele sind die Ukraine und Griechenland. Das Spiel gegen die Ukraine findet am 3. Juni in Nürnberg statt, vier Tage später geht es in Mönchengladbach gegen Griechenland. Gegen beide Nationen hat Deutschland noch nie verloren. Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte auf der DFB-Homepage über die Testspiele: "Wir müssen uns mit Blick auf die EM und unsere Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und Systeme vorbereiten." Die Ukraine und Griechenland seien als "kampfstarke und leidenschaftliche Mannschaften" dafür ideal. "Nach den Duellen mit den spielstarken Topnationen Frankreich und Niederlande sind die beiden Teams genau die richtigen Bewährungsproben", sagte Nagelsmann. Auch die Auswahl der Austragungsorte ist kein Zufall: "Wir gehen ganz bewusst in zwei äußerst fußballbegeisterte Städte, die aber keine Spielorte der Heim-Europameisterschaft sind", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Das Turnier sei eine EM für das ganze Land, "und die Nationalmannschaft möchte ihre Fans überall in Deutschland auf dem Weg durch das Turnier mitnehmen."

Wer sind Wackelkandidaten und Spieler in Lauerstellung?

Leroy Sané wird nach seiner Rotsperre definitiv in den DFB-Kader zurückkehren. "Wenn er gesund ist, werden wir nicht auf ihn verzichten, weil er einfach ein super Spieler ist", sagte Nagelsmann am Rande des 2:1-Siegs gegen die Niederlande. Bayern-Talent Aleksandar Pavlović (Mandelentzündung) und Heidenheims Jan-Niklas Beste (Adduktorenverletzung) fielen trotz Nominierung für die Testspiele kurzfristig aus, sind aber weiter EM-Kandidaten.

Mats Hummels, Serge Gnabry und Leon Goretzka (v.l.n.r.) könnten die EM 2024 verpassen Bild: Moritz Müller/Imago Images

Ebenso hat sich der Bundestrainer für das Turnier auf Manuel Neuer als Nummer 1 festgelegt, der für die beiden Testspiele aufgrund eines Muskelfaserrisses passen musste. Ansonsten machte Nagelsmann deutlich, dass er am Kader nicht mehr viel verändern werde. "Wenn alle gesund bleiben werden wir auf jeden Fall nicht 10 Spieler tauschen im Sommer. Eigentlich auch nicht fünf. Vielleicht ein oder zwei", sagte der Bundestrainer nach dem Spiel gegen die Niederlande.

Das ist keine gute Nachricht für Spieler wie Leon Goretzka und Serge Gnabry vom FC Bayern oder die vielen BVB-Spieler wie Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Julian Brandt, die allesamt zuletzt im Aufgebot fehlten. Brandt bezeichnete der Bundestrainer als "Härtefall", da er eine ordentliche Saison spiele, andere Spieler aber besser im Flow seien.

Auch Jonas Hofmanns Namen suchte man auf der Kaderliste vergebens. Dem 31-jährigen von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen wurde laut eigener Aussage mit dem Argument des "fehlenden Momentums" abgesagt. Eine Einschätzung, die der 23-fache Nationalspieler nicht teilt. "Wir stehen an erster Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob es ein besseres Momentum für einen Spieler gibt", sagte er am Rande einer Trainingseinheit mit Leverkusen.

Wann wird der endgültige Kader benannt?

Knapp zweieinhalb Monate sind es nur noch bis zum Start der Europameisterschaft 2024 in Deutschland - und es zeichnet sich langsam ab, wen Julian Nagelsmann letztendlich nominieren wird. 23 Spieler darf der Bundestrainer für das Turnier berufen. Bei der EM 2020 und WM 2022 waren es noch 26 Spieler, um mögliche Corona-Ausfälle ausgleichen zu können. Für die endgültige Kadernominierung der Europameisterschaft steht noch kein genauer Termin fest. Klar ist aber: Der finale Kader muss spätestens bis zum 7. Juni bei der UEFA gemeldet werden. Wahrscheinlich ist, dass der Bundestrainer das provisorische Aufgebot um den letzten Bundesliga-Spieltag am 18. Mai bekanntgeben wird. In der Vergangenheit wurde in der Regel zunächst ein vorläufiger Kader benannt, aus dem noch einige Spieler bis zur finalen Nominierung gestrichen werden.

Die deutsche Nationalmannschaft ist erfolgreich ins Turnierjahr 2024 gestartet Bild: Laci Perenyi/Imago Images

Wann startet die heiße Phase mit dem EM-Trainingslager?

In Vorbereitung auf die Heim-EM wird die deutsche Nationalmannschaft vom 26. bis 31. Mai ein Trainingslager in Thüringen beziehen. Nur einen Tag nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin beginnt für das Team die Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel in München. Als Quartier dient ein Golfresort im Ort Blankenhain, in das für die EM dann die englische Nationalmannschaft einziehen wird. Julian Nagelsmann sieht dort "perfekte Bedingungen, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten".

Ab wann ist das Team im EM-Quartier und Turniermodus?

Nach der knappen Woche in Thüringen zieht die DFB-Elf am 9. Juni weiter ins EM-Quartier nach Herzogenaurach. In der fränkischen Stadt befindet sich der Firmensitz des DFB-Ausrüsters Adidas. Dieser hatte den "Home Ground", wie das Quartier offiziell heißt, nach den Bedürfnissen der Nationalmannschaft 2021 dort gebaut. Auch die relative Nähe zu den drei Vorrundenspielorten München, Stuttgart und Frankfurt waren ein Faktor bei der erneuten Wahl Herzogenaurachs als Quartier, wo die Nationalmannschaft auch 2021 während der EM gewohnt hatte. Für die Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2028 wird sich die Mannschaft wohl nach anderen Optionen umsehen müssen. Ab 2027 löst Nike Adidas als Ausstatter der DFB-Elf ab, was für mindestens genauso viel Gesprächsstoff gesorgt hatte wie die jüngsten sportlichen Erfolge.