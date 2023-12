EURO 2024: DFB-Team gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz

Die Auslosung der Turniergruppen für die Vorrunde der Fußball-EM 2024 in Deutschland beschert dem DFB-Team eine interessante und machbare Gruppe. Der EM-Gastgeber umgeht in der Gruppenphase die stärksten Teams.

Der große Schock und die Hammergruppe für Deutschlands derzeit kriselnde Fußball-Nationalmannschaft ist ausgeblieben. Stattdessen dürfen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler über drei lösbare Aufgaben freuen. Die EM-Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie ergab, dass die Deutschen es in der Gruppenphase mit Schottland, Ungarn und der Schweiz zu tun bekommen.

Die deutsche Mannschaft trifft zunächst im Auftaktmatch der Europameisterschaft am 14. Juni in München auf die Schotten. Die zweite Vorrundenpartie der Deutschen gegen Ungarn findet am 19. Juni in Stuttgart statt, der Vorrundenabschluss des DFB-Teams gegen die Schweizer am 23. Juni in Frankfurt.

Finale in Berlin

Insgesamt sind 24 Mannschaften bei der EM-Endrunde dabei, die in sechs Vierergruppen in der Vorrunde spielen. Wie schon 2016 und 2021 schaffen es aus jeder Gruppe der Erste und der Zweite ins Achtelfinale. Aufgefüllt wird die K.o.-Runde der besten 16 mit den vier besten Gruppendritten. Beendet ist die Europameisterschaft nach der Gruppenphase daher nur für acht Mannschaften.

Gespielt wird in Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig. Das Finale findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt. Die beiden Halbfinalpartien werden in München und Dortmund ausgetragen. Insgesamt wird es 51 Turnierspiele geben, ein "kleines Finale" um den dritten Platz, wie bei einer WM, wird traditionell nicht gespielt.

Die Turniergruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Gruppe D: Playoff-Sieger A (Polen, Wales, Finnland, Estland) Niederlande, Österreich, Frankreich

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Playoff-Sieger B (Israel, Bosnien, Ukraine, Island)

Gruppe F: Türkei, Playoff-Sieger C (Georgien, Griechenland, Luxemburg, Kasachstan), Portugal, Tschechien