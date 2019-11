EU-Kommissarin Gabriel: "Der Brain-Drain ist eine riesige Herausforderung."

Deutsche Welle: Wo liegen Ihre Schwerpunkte im zweiten Mandat als EU-Kommissarin?

Mariya Gabriel: Es ist eine große Herausforderung, denn in meinem Ressort werden zum ersten Mal die drei Schlüsselpositionen des Wissensdreiecks unter einen Hut gebracht: Bildung, Innovation und Forschung. Und im Mittelpunkt steht die Kultur, die - nach den Worten der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - die Seele Europas ist. Denn wir müssen unser Kulturerbe und unsere Identität bewahren. Die beste Investition ist die Investition in den Menschen. Deswegen investieren wir in junge Menschen, die unsere Zukunft sind. Und wir haben einen starken Etat dafür, vor allem für die Programme "Erasmus" und "Horizont Europa".

Mein Ressort ist mit dem Alltag der Europäer direkt verbunden. Denn alle wollen nicht nur eine gute Bildung für die Kinder, sondern auch die Möglichkeit für ein lebenslanges Lernen. Dies sichert nämlich den Zugang zu guten Arbeitsplätzen. Und deswegen werden wir eine neue Komponente im Erasmus-Programm schaffen. Ich werde ein "Grünes Erasmus" ins Leben rufen, damit junge Menschen ihrem Wunsch nachgehen können, sich am Kampf gegen den Klimawandel zu beteiligen.

Außerdem möchte ich mich dafür einsetzen, dass der Austausch insgesamt klimafreundlicher organisiert wird. Wir werden uns auch für die Gründung gesamteuropäischer Hochschulen einsetzen. Und in diesem Zusammenhang etwas ganz konkretes initiieren: den einheitlichen europäischen Studentenausweis.

Mit dem Programm "Horizont Europa" wollen wir daran erinnern, dass in Europa nur sieben der Welt-Bevölkerung leben, gleichzeitig aber kommen aus Europa ein Drittel der hochkarätigen wissenschaftlichen Publikationen und 20 Prozent der wissenschaftlichen Entdeckungen. Deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass die talentierten Menschen in Europa bleiben und sich hier weiterentwickeln. Der Brain-Drain ist eine riesige Herausforderung. Wir verfügen zwar über keine Wundermittel dagegen, haben aber doch einige gute Instrumente, um die 240.000 Menschen zurückzuholen, die in Richtung Silicon Valley seit zwei Jahren ausgewandert sind.

Ihr Ressort wurde kurzfristig mit Kultur, Forschung und Bildung erweitert. Dafür hat sich unter anderem die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters eingesetzt. Heißt das, dass Sie auch eine zusätzliche Finanzierung bekommen?

Der Verantwortungsbereich wurde nicht erweitert, neu ist nur der Name des Ressorts. Für uns als Europäer sind die Begriffe sehr wichtig, sie vermitteln Bedeutungen und Werte. Die neue Bezeichnung macht die enorme Wichtigkeit des Ressorts einfach noch sichtbarer und gewichtiger.

Soziale Medien, Fake News und die fragwürdige Medienkompetenz vieler junger Menschen: sind das auch Themen, die Ihr Ressort angehen will?

Ich bin weiterhin für den Aktionsplan für digitale Bildung zuständig. In diesem Plan beschäftigen wir uns u.a. mit der Sicherstellung eines kindersicheren Internet. Wir werden einen starken Akzent auf die Medienkompetenz setzen, denn gerade sie ist der Schlüssel im Kampf gegen die Desinformation.

Das Gespräch führte Alexander Andreev

Mariya Gabriel ist eine bulgarische Politikerin der Partei GERB und die neue EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend. Sie ist auch erste Vizepräsidentin der Europäischen Volkspartei.