Alexander Andreev

Zudem ist Andreev ist Literatur-Übersetzer und Autor bzw. Co-Autor von fünf Büchern in bulgarischer Sprache. Er veröffentlicht in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und anderswo. 2008 wurde er von der Europäischen Kommission in Bulgarien mit dem Robert-Schuman-Preis für Journalismus ausgezeichnet.

Über seine Arbeit bei der Deutschen Welle sagt Andreev: "Es ist für jeden Journalisten eine unglaubliche Chance und ein echter Reichtum, den Berufsalltag mit Kollegen aus 70 verschiedenen Nationen und 32 verschiedenen Sprachen zu teilen: denn der professionelle Horizont öffnet sich für die ganze Welt. Bei DW arbeite ich mit einem wunderbaren bulgarischen Team - und mit dem Gefühl maximaler Freiheit und Unabhängigkeit."