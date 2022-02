EU beschließt weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus

Das Wichtigste im Überblick:

Die Europäische Union schließt nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Luftraum für russische Maschinen. Dies gelte für alle Flugzeuge, auch für Privatjets, betonte sie. Mit dem Schritt zeige man die Unterstützung der Ukraine und sanktioniere gleichzeitig Russland wegen seiner Angriffe. Von der Leyen kündigte nach Beratungen in Brüssel zudem neue Strafmaßnahmen gegen Belarus an. Sie bezeichnete Belarus mit Staatschef Alexander Lukaschenko als "den zweiten Aggressor in diesem Krieg".

Außerdem will die Europäische Union im Kampf gegen Propaganda des Kreml die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verbieten. Diese würden nicht länger in der Lage sein, Lügen zu verbreiten, um den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine zu rechtfertigen und und Spaltung in der EU zu säen, sagte von der Leyen.

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen kündigt außerdem den Kauf von Waffen für die Ukraine an

EU kauft Waffen und militärische Ausrüstung

Erstmals in ihrer Geschichte finanziere die EU zudem den Kauf und die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung "an ein angegriffenes Land", sagte von der Leyen weiter. Mit einem Nothilfefonds sollten "tödliche Waffen" sowie Treibstofflieferungen für die ukrainische Armee, Schutzausrüstung und medizinische Ausrüstung finanziert werden, erläuterte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Dies sei das Ende "des Tabus, wonach die EU keine Waffen an Kriegsparteien liefert".

Putin setzt "Abschreckungskräfte" in Alarmbereitschaft

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die "Abschreckungskräfte" des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Wegen des "aggressiven Verhaltens" der NATO und der Wirtschaftssanktionen des Westens habe er diesen Schritt der russischen Militärführung befohlen, erklärte Putin. "Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen", sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Gespräch mit hochrangigen Militärvertretern. Die sogenannten russischen Abschreckungskräfte können auch Atomwaffen umfassen.

Moskau verfügt über das zweitgrößte Atomwaffenarsenal der Welt und hat einen riesigen Vorrat an ballistischen Raketen, die das Rückgrat der "Abschreckungsstreitkräfte" des Landes bilden.

Stoltenberg ruft Allianz zur Geschlossenheit auf

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in einer ersten Reaktion auf Putins Entscheidung im britischen Sender BBC, dies zeige, wie ernst die Lage sei, und "warum wir wirklich zusammenstehen müssen".

Die US-Regierung erklärte, Russland sei von der NATO zu keiner Zeit bedroht worden. Dass Präsident Putin die Atomstreitkräfte jetzt in Alarmbereitschaft versetzt habe, folge einem Muster, sagte die Sprecherin des Präsidialamtes in Washington, Jen Psaki. Putin konstruiere Gefahren, die es nicht gebe, um damit eine russische Aggression zu rechtfertigen. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sagte, Russland lasse den Konflikt auf inakzeptable Weise eskalieren.

Ukraine spricht mit Russland

Die Ukraine und Russland wollen nun doch miteinander reden. Eine russische und eine ukrainische Delegation trafen inzwischen an der ukrainisch-belarussischen Grenze ein, wie das Außenministerium in Moskau bestätigte. Ähnlich äußerte sich das Ministerium in Kiew. Nach Angaben des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj findet die Begegnung am Fluss Prypjat in der Nähe des Atomkraftwerks Tschernobyl statt. Es gebe keine Bedingungen.

Selenskyj hatte mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Später sprach er von einem guten Gespräch. Weiter sagte der ukrainische Präsident, er glaube nicht, dass die Verhandlungen mit Russland zu etwas führten. Aber man müsse es versuchen. Sein Ziel bleibe weiterhin die Einheit der Ukraine.

Nur Stunden zuvor hatte Selenskyj Gespräche in Belarus abermals abgelehnt und darauf verwiesen, dass auch von dort aus russische Soldaten die Ukraine angriffen. Das ukrainische Außenministerium bekräftigte, man werde aber keine Gebiete an Russland abgeben.

Video ansehen 00:58 Selenskyj: Wollen Gespräche, aber nicht in Minsk

Zugleich appellierte der ukrainische Präsident an die Solidarität der Menschen im Nachbarland. In einer Videobotschaft forderte er die Bürger in Belarus dazu auf, sich klar zu positionieren. "Wir sind Ihre Nachbarn. Wir sind Ukrainer. Seien Sie Belarus - und nicht Russland!"

Zudem rief Selenskyj den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag an. "Russland muss für die Manipulation des Begriffs Völkermord zur Rechtfertigung einer Aggression zur Rechenschaft gezogen werden", schrieb er auf Twitter.

Hunderttausende Menschen demonstrieren in Berlin

Gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sind in der deutschen Hauptstadt nach Angaben der Veranstalter mehr als 500.000 Menschen auf die Straße gegangen. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte zu der Demo aufgerufen.

Die Demo in Berlin steht unter dem Motto: Stoppt den Krieg - Frieden für die Ukraine und ganz Europa

Regierungserklärung im Bundestag

Der Bundestag in Berlin kam wegen des Kriegs gegen die Ukraine zu einer Sondersitzung zusammen. Kanzler Olaf Scholz gab eine Regierungserklärung ab. Dabei nannte er den Angriff Russlands auf die Ukraine eine "Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents". Die Handlungen von Präsident Wladimir Putin seien menschenverachtend, völkerrechtswidrig und "durch nichts und niemanden zu rechtfertigen", sagte Scholz.

Video ansehen 28:56 Ukraine-Krieg: Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz

Von Süden aus Richtung Kiew

Russische Truppen nehmen Kiew immer mehr in die Zange. Von Süden stoße eine große Kolonne russischer Militärfahrzeuge auf die ukrainische Hauptstadt vor, sagte der Berater des ukrainischen Innenministers, Vadym Denysenko, dem Portal "strana.news". "Aber wir wissen, wo sie unterwegs sind, wohin sie unterwegs sind, und wir sind vorbereitet." Im Ort Wassylkiw wird nach ukrainischen Angaben heftig um einen Flugplatz gekämpft. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Russische Soldaten aus Millionenstadt Charkiw zurückgedrängt?

Aus der umkämpften Stadt Charkiw im Nordosten des Landes haben die ukrainischen Soldaten die russischen Truppen angeblich zurückgedrängt. Der Gouverneur der Region, Oleh Sinegubow, teilte mit, die zweitgrößte Stadt des Landes sei wieder vollständig unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte. Zivilisten wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen. In der Stadt leben etwa 1,5 Millionen Einwohner. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben nicht überprüfen.



Das Feuer nach dem Angriff auf ein Erdöllager nahe Kiew ist kilometerweit zu sehen

In der Region Luhansk tobten demnach ebenfalls schwere Kämpfe. Zudem meldeten die russischen Streitkräfte die "vollständige Blockade" der südukrainischen Städte Cherson und Berdjansk. Auch diese Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.