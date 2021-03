Erste Reichstagssitzung vor 150 Jahren

Der Bundestag ist die Visitenkarte der deutschen Demokratie. Im Berliner Reichstagsgebäude mit seiner gläsernen Kuppel als Zeichen politischer Transparenz entscheiden derzeit 709 gewählte Abgeordnete über Gesetze sowie beispielsweise auch Auslandseinsätze der Bundeswehr. Sie wählen die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, kontrollieren die Regierungsarbeit und debattieren öffentlich über den richtigen politischen Weg. Demokratischer Alltag; heutzutage.

Als sich am 21. März 1871 der Reichstag zu seiner ersten Sitzung in Berlin traf, war eine Volksvertretung mit derart weitreichenden Befugnissen kaum vorstellbar. Die Macht hielten vor allem andere in den Händen: Kaiser Wilhelm I, der gleichzeitig König von Preußen war, und der von ihm ernannte Reichskanzler Otto von Bismarck.

Mit Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 war Wilhelm zum Kaiser ernannt worden. Bismarck leitete als Reichskanzler die politischen Geschäfte des ersten deutschen Nationalstaats, der aus einem Staatenbund unter preußischer Führung entstanden war.

Die ersten Sitzungen des Reichstags fanden in einer Porzellanmanufaktur in der Leipziger Straße in Berlin statt

Die wesentlich von Bismarck gestaltete Reichsverfassung räumte der monarchischen Exekutive weitreichende Vorrechte ein: "Das Militär, die Außenpolitik und die Reichsverwaltung blieben dem Einfluss des Parlaments weitgehend entzogen und vor allem die Besetzung der Regierung hing (…) einzig vom Vertrauen des Kaisers ab, nicht von den Mehrheitsverhältnissen im Parlament", heißt es in Erläuterungen des Bundestages zum deutschen Parlamentarismus. Für die Bürger war in der aristokratischen Gedankenwelt vor allem eine Rolle vorgesehen: die von kaiserlichen Untertanen.

Lehrjahre der Demokratie

Dennoch konnten Kaiser und Reichskanzler nicht einfach durchregieren. "Es gab in Preußen bereits seit 1850 ein Parlament und das haben die sich einfach nicht getraut", sagt der Historiker Christoph Nonn von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Gespräch mit der DW. Schon die Deutsche Revolution von 1848/49, in der es um eine Demokratisierung des Deutschen Bundes ging, sei "ein deutliches Signal dafür gewesen, dass es ohne eine Beteiligung der Bevölkerung an der Politik nicht geht".

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Proklamation des ersten deutschen Kaisers Am 18. Januar 1871 verlas Otto von Bismarck im Spiegelsaal von Versailles die Kaiserproklamation. Der Sieg über Frankreich im deutsch-französischen Krieg (1870/1871) führte zur Gründung des Deutschen Reichs. Der Maler Anton von Werner war Augenzeuge und hielt diesen historischen Augenblick in diesem Gemälde von 1885 fest. Kaiser Wilhelm I. steht erhöht umgeben von Fürsten auf einem Podest.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Berliner Reichstagsgebäude Berlin wurde die erste Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs. Die Grundsteinlegung des neuen Reichstagsgebäudes fand am 9. Juni 1884 statt - durch Kaiser Wilhelm I. sowie Otto von Bismarck, dem ersten Reichskanzler. Die Bauzeit betrug allerdings zehn Jahre, so dass erst Kaiser Wilhelm II. den Schlussstein für den Neubau legte, in dem schon einen Tag später das Parlament tagen konnte.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Kyffhäuser mit Reiterstandbild Das Bauwerk mit dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. und dem in Stein gehauenen Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1122-1190) entstand auf den Resten der Reichsburg Kyffhausen aus dem 11./12. Jahrhundert. Heute zählt die Anlage zu den Hauptattraktionen für Touristen in Thüringen.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Wohnen im Gründerzeitstil Das Gründerzeit-Museum in Berlin erinnert an die Ära zwischen 1871 und 1914. Die Einrichtung sollte repräsentativ sein und wirkte gediegen, aber auch kostbar. Es dominierten kantige Formen, reiche Ausschmückung, gedrechselte Beine mit profilierten Kugelfüßen. Stühle, Standuhren oder Spiegel bekamen oft auch Aufsätze wie Krönchen.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Der steinerne Otto von Bismarck Weltweit gibt es wohl mehr als 10.000 Orte mit Bismarck-Bezug. Bismarck-Denkmäler wurden zwischen 1868 und 1934 erbaut. Darunter sind Reiterstatuen genauso wie Denkmäler, die den Reichskanzler in Kriegerposen zeigen. Auch in ehemaligen deutschen Kolonien lassen sich Reminiszenzen an Bismarck finden. In Daressalam gibt es einen Bismarckplatz und in Papua-Neuguinea sogar ein Bismarck-Gebirge.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Kanzlerkult Otto von Bismarck war Gründer des Deutschen Reiches 1871. Der erste Kanzler war konservativ und modern zugleich. Das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark in Hamburg wurde in den Jahren 1901 bis 1906 nach Plänen des Architekten Emil Schaudt und des Bildhauers Hugo Lederer errichtet.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Deutsch-französischer Krieg Szenen aus dem deutsch-französischen Krieg (1870/71), in dem Frankreich unterlag, zählten zu den Lieblingsmotiven vieler Maler der wilhelminischen Zeit. Dieses Gemälde, das im Stil des Historismus gemalt wurde, ist von Anton von Werner. Es zeigt einen französischen Infanteristen, der von seiner Frau Abschied nimmt. Ihr Säugling liegt in den Armen eines deutschen Musketiers.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Berliner Dom Das neue Kaiserreich benötigte auch ein repräsentatives Gotteshaus. Wilhelm II. veranlasste in seiner Eigenschaft als deutscher Kaiser und König von Preußen den Abriss des Schinkel-Doms und den Bau eines neuen Doms nach den Plänen von Julius Raschdorf. Seine Gestalt sollte an die Formen der italienischen Hochrenaissance und des Barock erinnern. Eingeweiht wurde der Dom am 27. Februar 1905.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters Bode-Museum Wilhelm II. ließ auf der Berliner Museumsinsel zum Gedenken an seinen Vater, Kaiser Friedrich III., das Kaiser-Friedrich-Museum, heute Bode-Museum, bauen. Wegen der stuckverzierten Kuppelhalle und der zweiläufigen Treppen hatte es den Ruf eines "Museumspalastes". Es diente als Ruhmeshalle der Hohenzollern-Dynastie und auch der Renaissancekunst. 2006 wurde es nach Umbaumaßnahmen wiedereröffnet.

Glanz und Gloria? Das Erbe des Wilhelminischen Zeitalters "Der Untertan" Heinrich Mann lieferte in dem Roman "Der Untertan" eine Abrechnung mit den Machtverhältnissen im Kaiserreich unter Wilhelm II. Mann schrieb den Roman zwischen 1906 und 1914; er erschien zunächst als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift und wurde erst 1918 veröffentlicht. Er handelt vom Duckmäusertum und vom Opportunismus des Diederich Heßling, der sich durch Ellbogenmentalität hocharbeitet. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Zwar sei der Reichstag als eine Art Feigenblatt der Volksbeteiligung konzipiert gewesen, "aber eigentlich ist es das von Anfang an nie wirklich gewesen, weil die Parlamentarier sehr selbstbewusst aufgetreten sind", erklärt Nonn. Immerhin konnte das Parlament über Gesetze mitentscheiden und hatte die Budget-Kompetenz.

"Eine Regierung, die im Reichstag keine Mehrheiten bekam, war praktisch handlungsunfähig, weil sie mit Ausnahmen der Außen- und der Militärpolitik in keinen zentralen Politikbereich Gesetze erlassen konnte", erklärt Andreas Biefang von der Parlamentarismuskommission, einer Forschungseinrichtung des Bundestags, im DW-Gespräch.

Mehr Macht für das Bürgertum

Beschränkt wurde die Macht des Reichstags anfangs noch vom Bundesrat. Neben dem Parlament entschied dieser über Gesetze. Die weitgehend von Preußen kontrollierte Versammlung der Reichsfürsten sollte als eine Art konservatives Bollwerk Demokratisierungstendenzen verhindern, die man vom Reichstag befürchtete. Um die Position des Parlaments zu schwächen, war vorgesehen, dass der Kaiser ihn mit Zustimmung des Bundesrates auflösen konnte.

Aber die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung gab der bürgerlichen Mitbestimmung Auftrieb. "Die Industrialisierung mit den Massenbewegungen der Arbeiterschaft schwächte die alten ländlich-aristokratischen Eliten und stärkte die neuen industriell-bürgerlichen Eliten. Das führte dazu, dass die Bevölkerung immer selbstsicherer wurde und über ihre Parteien wesentlich mehr Einfluss forderte", erläutert Geschichtswissenschaftler Nonn.

Das heutige Berliner Reichstagsgebäude mit der prägnanten Glaskuppel über dem Plenarsaal

Durch seine gesetzgeberische Tätigkeit und die Resonanz in der Öffentlichkeit emanzipierte sich der Reichstag immer mehr. Sowohl Bevölkerung wie Regierung akzeptierten seine politischen Positionen schließlich als Ausdruck der Volksmeinung. In demselben Maße, wie sich das Parlament zu einem Symbol des jungen Nationalstaats entwickelte, verlor der Bundesrat an Bedeutung.

Leidtragende des Wahlsystems

Beneidenswert war das Leben der Reichstags-Abgeordneten trotz ihrer gestiegenen Bedeutung allerdings kaum: Lange Zeit bekamen sie keine Diäten, hatten weder Mitarbeiter noch eigene Büros. Auch das Wahlsystem zum Reichstag schürte immer wieder Kritik.

Aufgrund des Mehrheitswahlrechts und der Einteilung der Wahlkreise waren städtische Gebiete, in denen es einen großen Bevölkerungszuwachs gegeben hatte, deutlich unterrepräsentiert. Davon profitierten die Konservativen. Leidtragende waren linke Parteien in den urbanen Zentren. In den Anfangsjahren gab es zudem längst nicht immer offizielle Wahlzettel, Wahlkabinen oder Wahlurnen.

Ein Holzstich von Kaiser Wilhelm I (r.) und Reichskanzler Bismarck, die vorrangig die Politik des Deutschen Reiches bestimmten

Und: Es herrschte ein demographisch-soziales Ungleichgewicht. Wählen durften lediglich Männer mit Vollendung ihres 25. Lebensjahrs. Frauen und Soldaten im aktiven Militärdienst waren von der Abstimmung zum Reichstag ausgeschlossen. Ebenso Empfänger von Armenfürsorge. "Die Gründe dafür liegen in der Idee von der politischen Mündigkeit männlicher Wahlbürger", erklärt Andreas Biefang von der Parlamentarismuskommission.

Zu der Vorstellung gehörte, dass man ökonomisch selbstständig gewesen sein sollte, "während Soldaten die staatsbürgerlichen Rechte untersagt wurden, damit sie politische Konflikte nicht in die Armee hinein trugen."

Wahlbeteiligung von persönlicher Bedeutung

Das habe dazu geführt, dass bei der ersten und geheim abgehaltenen Reichstagswahl am 3. März 1871 nur "etwa 20 Prozent der Bevölkerung des neu gegründeten Kaiserreichs über das Wahlrecht verfügten", so Biefang. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent. Bis zur letzten Reichstagswahl des Deutschen Kaiserreiches im Jahr 1912 vor dem Ersten Weltkrieg steigerte sie sich auf mehr als 84 Prozent.

Biefang zufolge wurde das Wählen für die Menschen immer wichtiger. "Sie hatten das Gefühl, dass die Beteiligung an der Reichstagswahl für sie persönlich von Bedeutung ist. Und zwar deshalb, weil viele Entscheidungen des Reichstags mit ihrem Leben zu tun hatten", sagt der Historiker.

Die Debatten des Bundestags finden oft keinen großen Widerhall in der Öffentlichkeit

Von einem solchen Interesse kann der Bundestag nur träumen. Der Historiker Christoph Nonn wünscht dem Nachfahren des Reichstags jedenfalls mehr von der öffentlichen Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die das Parlament des Kaiserreichs erfahren hatte: "Was dort verhandelt wurde, war Tagesgespräch. Bei den Friseuren, auf Märkten, in Wäschereien – überall wurde über das gesprochen, was im Reichstag Thema war."

Heute fänden die Debatten in der Volksvertretung weit weniger Beachtung. Was in mancher Hinsicht dazu führe, "dass Bundestagsabgeordnete Dinge tun, die sie vielleicht nicht tun würden, wenn man ihnen mehr auf die Finger schaut", sagt der Professor für Neueste Geschichte in Anspielung auf den Lobbyismus-Skandal um Parlamentarier von CDU und CSU.