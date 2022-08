Check-in

Erlebnistipps rund um die Berliner Mauer

Ob ein riesiges Panoramabild der Berliner Mauer oder ein Blick in eine typische DDR-Wohnung - in Berlin gibt es viele Museen und Erlebnis-Angebote rund um die Zeit, als die Mauer die deutsche Hauptstadt in Ost und West teilte. Hier ein paar Ideen für den nächsten Berlin-Besuch.