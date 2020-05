Endemie, Epidemie, Pandemie: Das sind die Unterschiede

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen

Nicht ganz ungewöhnlich

In den USA sind Pestfälle zwar selten, jedes Jahr kommen aber durchschnittlich sieben Infektionen beim Menschen vor. Erst im Juni hatten sich in New Mexico drei Menschen angesteckt. Medizinisch hat die Pest in entwickelten Ländern ihren Schrecken verloren. Mit Antibiotika lässt sie sich gut behandeln. Bleibt sie indes unbehandelt, verläuft sie oft tödlich.