Kommt das Medikament gegen die Grippe?

Achtung, ansteckend!

Und zu guter Letzt

Händewaschen ist die beste Vorbeugung gegen Grippeviren. Vor allem sollte man sich nicht mit ungewaschenen Fingern an Augen und Nase fassen - so steckt man sich nämlich leicht mit Erregern an.

Autorin/Autor: Brigitte Osterath