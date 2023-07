Ein bisschen ängstlich noch tapst das Eisbärmädchen am Ufer des Wasserbeckens, dem "Eismeer", hin und her und weiß nicht so recht, ob es sich in das tiefere Wasser wagen soll. Die Verlockung ist groß. Als es sich schließlich doch traut, ein kurzes Bad zu nehmen, hüpft es kurze Zeit später schnell wieder hinaus an den sicheren Rand.