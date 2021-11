"Einsamster Elefant der Welt" in Kambodscha eingetroffen

Acht Jahre hat Kaavan allein in einem Zoo in Pakistan zugebracht. Nun findet das Tier, das als "einsamster Elefant der Welt" gilt, in Kambodscha eine neue Heimat. Bei der Ankunft wird er von einem US-Star begrüßt.