Der im Dezember 2022 eröffnete "Hologram Zoo" ist weltweit der erste seiner Art. Die Hologrammtechnologie nutzt Laser, um die Tiere in die Luft zu projizieren. Dabei wird genau verfolgt, wo sich die Gäste befinden, so dass die Hologramm-Tiere mit ihnen interagieren können - so wie in diesem virtuellen Badezimmer, in dem eine Besucherin mit Fischen und Schildkröten badet.