Vögel beobachten

Sehr früh aufstehen oder bei Sonnenuntergang einen Beobachtungsposten beziehen, geduldig warten, still sein. Hobby-Ornithologen nehmen das gern in Kauf. Sie fiebern in Deutschland dem Zug der Kraniche entgegen, kauern in Island auf Felsen, um Papageientaucher zu beobachten oder schwelgen in einem Meer aus Rosa in der Carmargue, wo die Flamingos wohnen.