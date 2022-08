As They Made Us (2022)

Dustin Hoffmans Filmografie umfasst inzwischen mehr als 60 Rollen - und er bleibt weiterhin beruflich aktiv. 2017 spielt er in "The Meyerowitz Stories" einen neurotischen Künstler, der seiner Patchworkfamilie einiges zumutet. Im April dieses Jahres schließlich kommt das US-Familiendrama "As They Made Us" (Bild) in die Kinos, in dem Hoffman den an den Rollstuhl gefesselten Eugene verkörpert.