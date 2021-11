Zu Beginn seiner Karriere hangelte er sich von Casting zu Casting. Mit der "New-Hollywood-Strömung" waren dann auch Charakterköpfe wie Dustin Hoffman gefragt. Unvergesslich etwa seine Rolle in "Die Reifeprüfung".

Der 1937 geborene Hoffman schuf einige der eindrücklichsten Figuren Hollywoods: Ob als Watergate-Journalist in "Die Unbestechlichen" oder als Mann in Frauenkleidern in "Tootsie". Für seine schauspielerische Vielseitigkeit wurde er bereits mit zwei Oscars belohnt. 1979 für seine Rolle als allein erziehender Vater in "Kramer gegen Kramer" und 1988 für seine Rolle als Autist in "Rain Man".