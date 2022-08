Der Meister der Vielseitigkeit: Dustin Hoffman zum 85.

Viele aufstrebende Schauspielerinnen und Schauspieler gehen in der Hoffnung auf eine Filmkarriere nach Los Angeles. Dustin Hoffman, der dort am 08. August 1937 geboren wurde, wählte die andere Richtung: Er zog mit 20 Jahren fort nach New York, um dort sein Glück zu versuchen.

Mit Robert Duvall und Gene Hackman teilte er sich eine Wohnung, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und versuchte, am Broadway Fuß zu fassen. In Lee Strasbergs berühmtem "Actors' Studio" nahm er Schauspielunterricht und wurde ein überzeugter Anhänger des "Method Acting", bei dem man durch eine Art mentales Training Erinnerungen an Gefühle hervorruft und sie sichtbar darstellt und als Schauspieler so komplett in der Rolle aufgeht.

Mit der "Reifeprüfung" zum Superstar

Legendäre Liaison: Hoffman mit Anne Bancroft als Mrs. Robinson in "Die Reifeprüfung"

Nach seinem Kinodebüt 1967 in "Der Tiger schlägt zurück" schaffte Hoffman noch im selben Jahr den Durchbruch. Regisseur Mike Nichols castete ihn für die Hauptrolle in "Die Reifeprüfung". Der Film erzählt die Geschichte eines antriebslosen College-Absolventen, der sich von einer älteren Frau verführen lässt. Hoffman ist noch heute erstaunt, dass er damals die Rolle bekam: "Üblicherweise waren Rollen dieser Art für den großen, gut aussehenden Protestanten reserviert - und nicht für einen kleinen, komisch aussehenden jüdischen Kerl", erzählte er 2016 der britischen Tageszeitung "The Guardian". "Die Reifeprüfung", ausgestattet mit einem stilbildenden Soundtrack von Simon and Garfunkel, wurde ein Überraschungserfolg und gilt längst als Klassiker.

Hoffman erhielt eine Oscar-Nominierung - und musste sich an den neuen Status als Superstar erst gewöhnen. Er überlegte ernsthaft, nur noch Theater zu spielen: "Die Wahrheit ist, dass ich (nach "Die Reifeprüfung", Anm. d. Red.) eine Menge schlechter Rollenangebote bekam," wie er dem "Guardian" verriet.

Ein komplett anderer Charakter überzeugte ihn zwei Jahre später dann doch, es mit dem Film noch einmal zu versuchen: Der des schmierigen Kleinganoven Ratso Rizzo in John Schlesingers "Asphalt Cowboy". Wieder wurde ein Kultfilm daraus, und Hoffman galt nach nur drei Rollen als vielseitiger Charakterdarsteller. "Asphalt Cowboy" ist der einzige Film ohne Jugendfreigabe, der jemals den Oscar als Bester Film gewonnen hat - erst später wurde die Freigabe auf 16 Jahre gesenkt. Und Hoffman wurde bereits zum zweiten Mal für den Oscar nominiert.

Dustin Hoffmans größte Rollen Die Reifeprüfung (1967) Dustin Hoffmans Kinodebüt heißt "Der Tiger schlägt zurück." Unsterblich macht ihn gleich sein zweiter Film im selben Jahr: "Die Reifeprüfung." Die Rolle des 21-jährigen College-Absolventen Benjamin Braddock, der eine Affäre mit einer älteren Frau beginnt und sich dann in ihre Tochter verliebt, bringt Hoffman seine erste Oscar-Nominierung ein und macht ihn zum Star.

Dustin Hoffmans größte Rollen Asphalt Cowboy (1969) Nach der "Reifeprüfung" schlägt Hoffman zunächst zahlreiche Rollenangebote aus und spielt stattdessen Theater. Um zu beweisen, dass er nicht nur schnieke College-Jungs, sondern auch schmierige Typen verkörpern kann, übernimmt er schließlich die Rolle des Kleinganoven "Ratso" in John Schlesingers Kultfilm "Asphalt Cowboy," an der Seite von Jon Voight (Bild). Beide werden für den Oscar nominiert.

Dustin Hoffmans größte Rollen Little Big Man (1970) In Arthur Penns Western spielt Hoffman vom Teenager bis zum 121-jährigen Greis den fiktiven Siedlersohn Jack Crabb, der bei amerikanischen Ureinwohnern aufwächst und der letzte Überlebende der Schlacht am Little Big Horn ist. Der episch angelegte Film hinterfragt kritisch-ironisch die von Legenden umrankte Pionierzeit und gilt als einer der erfolgreichsten Anti-Western der Filmgeschichte.

Dustin Hoffmans größte Rollen Wer Gewalt sät (1971) In diesem Thriller spielt Hoffman den US-Mathematiker David Sumner, der mit seiner Frau Amy (Susan George, Bild) für einige Wochen in ein englisches Dorf zieht. Schon bald werden sie von den Bewohnern schikaniert. Wegen der drastischen Gewaltdarstellung inklusive einer langen Vergewaltigungsszene ist der Film zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung umstritten.

Dustin Hoffmans größte Rollen Lenny (1974) Der Stand-up Comedian Lenny Bruce war berühmt für seine Improvisationen, in denen er seine politischen Kommentare mit Obszönitäten und Tabuthemen verband - ein Skandal, für den er im Gefängnis landete. Dustin Hoffmans Verkörperung der Comedy-Ikone loben Kritiker als "eine seiner besten und komplexesten Rollen."

Dustin Hoffmans größte Rollen Die Unbestechlichen (1976) Der Film von Alan Pakula basiert auf den Memoiren der Washington-Post-Redakteure Carl Bernstein (Hoffman) und Bob Woodward (Robert Redford). Sie decken die "Watergate"-Affäre um US-Präsident Nixon auf, die schließlich zu dessen Rücktritt führt. Dieser Sternstunde des investigativen Journalismus setzt der Film ein Denkmal.

Dustin Hoffmans größte Rollen Kramer gegen Kramer (1979) Der erfolgreiche Werbekaufmann Ted Kramer (Hoffman, hier mit Justin Henry) wird von seiner Frau verlassen. Weil er sich allein um seinen Sohn kümmern muss, verliert er schließlich seinen Job. Und dann will die Mutter (Meryl Streep) das Sorgerecht. Der Film bietet keine einfachen Lösungen und spiegelt den Wandel der Geschlechterrollen seiner Zeit wieder. Hoffman bekommt dafür seinen ersten Oscar.

Dustin Hoffmans größte Rollen Tootsie (1982) In Sydney Pollacks Komödie spielt Dustin Hoffman den talentierten, aber erfolglosen Schauspieler Michael Dorsey, der sich als Frau verkleidet und so ein umjubelter TV-Star wird. Der Film nimmt den Sexismus und die Gesetze des Showbusiness aufs Korn. Für das "American Film Institute" ist "Tootsie" die zweitbeste Komödie aller Zeiten - nach Billy Wilders "Manche mögen's heiß".

Dustin Hoffmans größte Rollen Tod eines Handlungsreisenden (1985) Nachdem er Arthur Millers Willy Loman schon vielfach am Broadway verkörpert hatte, spielt Hoffman auch in Volker Schlöndorffs Fernsehverfilmung von "Tod eines Handlungsreisenden" die Hauptrolle. Schlöndorff hält sich eng an die Theaterfassung; Hoffman gewinnt den Emmy und den Golden Globe für seine darstellerische Leistung.

Dustin Hoffmans größte Rollen Rain Man (1988) Auf die Rolle des "Rain Man" soll Hoffman sich ein Jahr lang vorbereitet haben: Er spielt den Autisten Raymond, den sein Bruder Charlie (Tom Cruise, Bild) nach dem Tod des Vaters auf eine Reise durch die USA mitnimmt. Hoffman beeindruckt die Kritiker auch diesmal mit seinem einfühlsamen Spiel und heimst den zweiten Oscar ein. Insgesamt erhält der Film vier der begehrten Trophäen.

Dustin Hoffmans größte Rollen Hook (1991) Kinder kennen Dustin Hoffman Anfang der 90er-Jahre als Peter Pans Erzfeind Captain Hook. Steven Spielbergs Fantasy-Abenteuerfilm ist auch sonst hochkarätig besetzt mit Robin Williams als Peter Pan und Julia Roberts als Tinker Bell. Er bekommt trotzdem nicht nur gute Kritiken. Immerhin: Hoffman wird für den Golden Globe nominiert.

Dustin Hoffmans größte Rollen Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt (1997) Die Satire um ein Wahlkampfteam, das eine Affäre des US-Präsidenten mit einer Minderjährigen vertuscht, indem es einen fiktiven Krieg inszeniert, kommt einen Monat vor Clintons Lewinsky-Skandal in die Kinos. Drehbuchautor David Mamet unterstellt man seherische Fähigkeiten - oder einen guten Draht zu Insidern. Hoffman (hier mit Anne Heche und Robert De Niro) bekommt seine siebte Oscar-Nominierung.

Dustin Hoffmans größte Rollen As They Made Us (2022) Dustin Hoffmans Filmografie umfasst inzwischen mehr als 60 Rollen - und er bleibt weiterhin beruflich aktiv. 2017 spielt er in "The Meyerowitz Stories" einen neurotischen Künstler, der seiner Patchworkfamilie einiges zumutet. Im April dieses Jahres schließlich kommt das US-Familiendrama "As They Made Us" (Bild) in die Kinos, in dem Hoffman den an den Rollstuhl gefesselten Eugene verkörpert. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier



Dustin Hoffmans steile Karriere

Seitdem hat er in den vergangenen fünf Jahrzehnten Rollen in praktisch jedem Genre gespielt und zahlreiche Auszeichnungen dafür erhalten - inklusive zweier Oscars als Bester Hauptdarsteller für "Kramer gegen Kramer" (1980) und "Rain Man" (1989). Und auch, wenn Hoffman die größten Erfolge in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern gefeiert hat, ist seine Ü-60-Filmografie ebenfalls sehr umfangreich: Darunter sind Filmhits wie Wolfgang Petersens "Outbreak" (1995), Luc Bessons "Johanna von Orléans" und "Das Parfum" von Tom Tykwer (2006). Im Jahr 2012 versuchte sich Hoffman erstmals als Regisseur: "Quartett" mit Maggie Smith und Billy Connolly bekam gute Kritiken. Eine Krebsoperation im selben Jahr hielt ihn nicht davon ab, weiter als Schauspieler zu arbeiten.

Erbitterter Kampf ums Kind in "Kramer gegen Kramer"

Vor fünf Jahren hat er beim Filmfestival in Cannes seinen Film "The Meyerowitz Stories" (Regie Noah Baumbach) vorgestellt, in dem er einen von der Kunstszene weitgehend übersehenen Bildhauer spielt, der seiner Patchworkfamilie einiges zumutet. Netflix brachte den Film 2017 in die Kinos.

Sein jüngster Streifen, "As They Made Us", lief im April 2022 in den Kinos an - darin ist Dustin Hoffman an den Rollstuhl gefesselt. Lange lieh Hoffman seine Stimme auch dem "Kung Fu Panda" in der Originalfassung der populären Animations-Actionkomödien-Reihe. Die Drehbuchautoren haben sich möglicherweise von der Vita ihres Sprechers inspirieren lassen, als sie ihm folgende Zeilen ins Skript schrieben: "Wenn du nur das machst, was du kannst, wirst du nie besser sein als das, was du bist."

Hoffman ist in zweiter Ehe mit der Anwältin Lisa Gottsegen verheiratet und Vater von sechs Kindern. Neben zwei Oscars wurde er mit sieben Oscarnominierungen und sechs Golden Globes geehrt, erhielt einen Berlinale-Bär und den französischen César. Keine schlechte Bilanz für einen, der seine Karriere für einen "bizarren Betriebsunfall" hält, wie er einmal im BBC-Interview sagte.

Dieser Artikel erschien erstmals 2017 und wurde anlässlich des 85. Geburtstags von Dustin Hoffman aktualisiert.

Adaption aus dem Englischen: Katharina Abel