Diese Swing States könnten die US-Wahl entscheiden

Die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA werden vermutlich in wenigen wichtigen "Swing States" entschieden. Warum spielen diese umkämpften Staaten eine so große Rolle und welche Themen bewegen die Menschen dort?

Fünfzig Staaten gehören den Vereinigten Staaten an, aber bei den Präsidentschaftswahlen sind einige Staaten wichtiger als andere.

Während viele "sichere Staaten" in der Regel verlässlich für den Kandidaten der Demokraten oder der Republikaner stimmen, geht in den sogenannten Swing States die Mehrheit der Stimmen mal an den Kandidaten der einen, mal an den der anderen Partei. Diese Ungewissheit verleiht den Staaten im Wahlkampf besonderes Gewicht, denn wie die Wahl in diesen Staaten ausgeht, kann letztlich darüber entscheiden, wer Präsident oder Präsidentin wird.

Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Swing States. Hier finden die publikumsträchtigsten Wahlkampfveranstaltungen statt, die Kandidaten und Kandidatinnen kommen immer wieder vorbei und die Staaten werden mit Wahlwerbung überschwemmt, um unentschlossene Wähler und Wählerinnen zu überzeugen.

Die zentrale Rolle der Swing States lässt sich durch das Wahlsystem erklären, das Electoral College oder Wahlkollegium. Anders als bei den meisten Wahlen in den USA werden Präsident und Vizepräsident von den Wählenden nicht direkt gewählt. Stattdessen geben sie ihre Stimme für die Wahlleute des Wahlkollegiums ab.

Bei diesem komplexen und umstrittenen Wahlverfahren kann es vorkommen, dass ein Kandidat zwar die meisten Wählerstimmen erhält, nicht aber die meisten Wahlleute, und damit nicht Präsident wird. Dies geschah zum Beispiel im Jahr 2000, als Al Gore von George W. Bush geschlagen wurde, oder 2016, als Donald Trump mehr Wahlleute für sich gewann als Hillary Clinton.

Welche Staaten sind Swing States?

Die Liste der Swing States hat sich mit den Jahren aufgrund der Bevölkerungszahl, demografischer Verschiebungen oder sich verändernder Ansichten in Bezug auf kulturelle Fragen gewandelt. Wahlbestimmende Themen sind für die meisten Menschen in den USA jedoch die Wirtschaft und die Inflation.

Auch die jeweilige Haltung zum Recht auf Abtreibung wird bei der Wahlbeteiligung eine große Rolle spielen. Doch neben diesen landesweit wichtigen Themen gibt es in jedem Swing State eine eigene Reihe von Schlüsselthemen.

Arizona

Eines der für die Wähler und Wählerinnen von Arizona entscheidenden Wahlthemen steht im engen Zusammenhang mit der Geografie. Ihr Staat teilt eine lange Grenze mit Mexiko und ist zu einem Brennpunkt für illegale Einwanderung geworden.

Als Vizepräsidentin wurde Kamala Harris die Aufgabe übertragen, die Krise an der Grenze durch Bekämpfung der "Ursachen" bei den Nachbarn der USA zu entschärfen. In den Augen vieler US-Amerikaner hat sie hierbei versagt, und Trump nutzt jede Gelegenheit, darauf hinzuweisen.

Kamala Harris ist seit Januar 2021 Vizepräsidentin der USA Bild: J. Scott Applewhite/dpa/AP/picture alliance

Der Zustrom an Einwanderern macht Arizona gleichzeitig zu einem der am schnellsten wachsenden Staaten des Landes. Nahezu ein Drittel der Bevölkerung ist mittlerweile hispanischer Herkunft. Bei den Wahlen gilt es auch diese Wählerschaft zu überzeugen.

Durch die Stärkung des Produktionssektors versucht Arizona, seine Wirtschaft anzukurbeln. Ein von Präsident Joe Biden eingebrachtes Gesetz, der CHIPS Act, fördert die Finanzierung von Computerchipfabriken in Milliardenhöhe. Bis die neuen Anlagen betriebsbereit sind, wird es aber noch eine Weile dauern.

2020 gewann Joe Biden den Staat für sich.

Wahlleute: 11

Georgia

Bei den Wahlen 2020 gewann Biden Georgia. Es war das erste Mal seit 1992, dass der Staat an einen Demokraten ging. Doch das Rennen ging ausgesprochen knapp aus, Joe Biden lag lediglich 0,2 Prozentpunkte vor Donald Trump.

Der Anteil der schwarzen Wähler und Wählerinnen in Georgia zählt zu den höchsten des Landes – etwa 33 Prozent. Für Kamala Harris könnte das von Vorteil sein.

Georgia ist außerdem der Staat, in dem eine Grand Jury Trump und andere wegen des Versuchs anklagte, die vergangene Präsidentschaftswahl mit illegalen Mitteln zu manipulieren. Das Verfahren ruht jedoch derzeit, vor den Wahlen in diesem Jahr wird es zu keinem Urteil kommen.

2020 gewann Joe Biden den Staat für sich.

Wahlleute: 16

Michigan

Von Michigan zu sprechen, ohne die Autoindustrie zu erwähnen, ist fast unmöglich. Hier sind Ford, General Motors und Chrysler, jetzt Teil von Stellantis, zuhause. Die Arbeitsplätze in der Fertigung dort sind von zentraler Bedeutung für die Region. Die Konkurrenz durch kostengünstige chinesische Elektrofahrzeuge wurde kürzlich durch die Einführung massiver Zölle durch Biden abgewehrt.

Michigan ist der Heimatstaat von Gretchen Whitmer, der beliebten demokratischen Gouverneurin, die den Republikanern seit Langen ein Dorn im Auge ist.

Joe Biden gewann die Wahlen im Jahr 2020 Bild: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Bei den Vorwahlen im Februar nutzen jedoch mehr als 100.000 Menschen die Möglichkeit, die Option "Unentschlossen" zu wählen, um ihrem Frust mit Biden Luft zu machen. Jetzt, da Biden nicht mehr zur Wahl steht, muss Harris diese Stimmen für sich gewinnen.

Harris muss auch die umfangreiche arabisch-amerikanische Wählerschaft des Staates überzeugen. Deren Unterstützung für die Demokraten wackelt, weil sich die Partei im Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza auf die Seite Israels gestellt hat.

2020 gewann Joe Biden den Staat für sich.

Wahlleute: 15

Nevada

Wegen seiner Nähe zur Südgrenze der USA ist Migration auch für Nevada ein wichtiges Thema. Die überwiegende Mehrheit des Staates lebt in Städten, so viele wie in nur wenigen anderen Bundesstaaten. Fast ein Drittel der Bevölkerung ist mittlerweile hispanischer Herkunft.

Nevada ist wirtschaftlich stark vom Tourismus abhängig und verzeichnete in den Jahren seit Joe Bidens Präsidentschaft das stärkste Wirtschaftswachstum unter den Swing States. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote so hoch wie in keinem anderen Bundesstaat.

2020 gewann Joe Biden den Staat für sich.

Wahlleute: 6

North Carolina

North Carolina ist neu unter den Swing States. Bevor Biden im Juli aus dem Rennen schied, führte Donald Trump hier mit deutlichem Vorsprung. Nun aber folgt Harris dicht auf Trump. Bei den vergangenen elf Wahlen ist es den Demokraten jedoch nur einmal gelungen, den Staat für sich zu gewinnen.

North Carolina hat einen starken demografischen Wandel durchlaufen. Während 1990 noch 75 Prozent der Wählerschaft weiß war, sind es heute nur noch 60 Prozent. In den vergangenen 30 Jahren ist die Bevölkerungszahl stark gestiegen. Ein breites Spektrum von Menschen zieht es nach North Carolina, von ehemaligen Militärangehörigen über Rentner bis zu Hochschulabsolventen.

2020 gewann Donald Trump den Staat für sich.

Wahlleute: 16

Pennsylvania

Pennsylvania leidet mehr unter den steigenden Lebenshaltungskosten als die meisten anderen Staaten.

Fracking hat den Staat zum weitgrößten Erdgasproduzenten des Landes nach Texas gemacht. Trump befürwortet das Fracking schon seit Langem. Harris dagegen forderte früher ein Verbot, hält sich nun aber die Optionen offen, auch wenn sie strengere Vorschriften einführen will.

Ex-Präsident Donald Trump möchte zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen Bild: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Am 10. September fand die erste und vielleicht auch letzte Live-TV-Debatte zwischen Harris und Trump in Pennsylvania statt.

2020 gewann Joe Biden den Staat für sich.

Wahlleute: 19

Wisconsin

In keinem anderen Swing State ist die Wählerschaft so weiß wie in Wisconsin. Und in keinem anderen Staat bundesweit war die Wahlbeteiligung bei den vergangenen beiden Präsidentschaftswahlen so hoch wie hier. Sowohl 2016 als auch 2020 gewann der jeweilige zukünftige Präsident den Staat mit einer Mehrheit von weniger als 25.000 Stimmen. Das zeigt, wie wichtig jede einzelne Stimme in einem Swing State sein kann.

2020 gewann Joe Biden den Staat für sich.

Wahlleute: 10

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.