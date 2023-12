Die Welt im Klimawandel - Augenzeugen berichten

Durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas hat sich die Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bisher um durchschnittlich um 1,2 Grad Celsius erwärmt. Doch wie macht sich der dadurch verursachte Klimawandel im Alltag konkret bemerkbar - und was hat sich im Vergleich zu früher verändert? Dazu hat die DW Menschen in verschiedenen Ländern und Kontinenten befragt.

Es schneit immer später in Alaska

Utquiagvik wohnt in Alaska und beklagt einen Mangel an Schnee Bild: DW

"Ich erinnere mich noch gut daran, wie es vor 20 Jahren geschneit hat, und zwar vor der Schule, denn die Schule begann in der zweiten Augustwoche, und die Kinder mussten im Schnee zur Schule laufen. Aber sehen Sie jetzt..!"

Alfonso Flore: "Dürre in Kolumbien beeinträchtigt die Stromversorgung"

Alfonso Florez aus Kolumbien ist 64 Jahre alt und hat als Philosophieprofessor gearbeitet Bild: DW

"Die Dürre wirkt sich auf die Elektrizität in Kolumbien aus. Denn Kolumbien bezieht einen großen Teil seiner elektrischen Energie aus Wasserkraftwerken, aus Stauseen und Dämmen. Wir sind völlig abhängig vom Wasser, um Strom zu erzeugen. Und wenn die Stauseen austrocknen, stehen wir ohne Energie da."

In Somalia macht der Klimawandel Menschen zu Flüchtlingen

Die 60-jährige Mumino Roble aus Somalia musste wegen der Folgen des Klimawandels ihre Heimat verlassen Bild: DW

"Die Gegend, in der wir lebten, war einmal wohlhabend. Wir haben Landwirtschaft betrieben, wir haben Tiere geschlachtet. Wir haben mit den wilden Tieren gelebt. Es gab den Elefanten, die Antilope, das Dikdik und andere wilde Tiere. Früher weideten die wilden Tiere zusammen mit den Haustieren.

Doch das Land hat sich verändert. Die wilden Tiere sind abgewandert, um ihr Leben zu retten. Wegen des Klimawandels gibt es keinen Regen. Auch wir sind geflohen, weil dort kein guter Ort mehr für uns ist. Wir haben den Fluss verloren, er ist ausgetrocknet. Wir haben das Problem mit unseren eigenen Händen verursacht. Der Mensch ist die Ursache. Wenn die Bäume nicht gefällt würden, wenn die wilden Tiere nicht gejagt würden, wäre das alles nicht passiert."

"Nur noch eine Jahreszeit in Südafrika"

Der 80 Jahre alte Magqabi Buka arbeitet bei Warner Brothers in Südafrika Bild: DW

"Jetzt sind die Jahreszeiten nicht mehr dieselben wie vorher. Früher hatten wir Sommer und Winter. Aber jetzt haben wir das nicht mehr. Es gibt nur noch eine Jahreszeit - das ganze Jahr über."

Österreich im Klimawandel: Sehnsucht nach Schnee

Rentnerin Susanne Schulze vermisst den Schnee in Wien Bild: DW

"Vor der Toren Wiens gibt es eine Wiese mit Skilift, da bin ich mit meinen Kindern Skifahren gegangen. Und das geht definitiv nicht mehr. Jetzt gibt es da eine Sommerrodelbahn und einen Mountainbikelift. Früher ist die alte Donau zugefroren, wir konnten dort eislaufen.

Und es ist einfach zu heiß im Sommer. Ich habe mich früher immer auf schönes Wetter gefreut. Und jetzt bin ich vorsichtig, wenn ich sage: Warum scheint heute nicht die Sonne? Ich bin schon fast froh, wenn es regnet. Was ist schlechtes Wetter? Schlechtes Wetter ist schon fast: Sonne!"

Die Menschen in Indien leiden unter Hitze und Regen

Fischer Sadashiv Gopal Raje aus dem indischen Dorf Versova brauchte früher keine Klimaanlage Bild: DW

"In meiner Kindheit gab es in unserem Dorf viele Kokosnussplantagen, es gab viel Platz und eine frische Brise, es gab keine Umweltverschmutzung. Wegen des Klimawandels benutzen wir jetzt Klimaanlagen, die damals nicht nötig waren. Die kühle Brise reichte aus, Strom wurde gespart, wir konnten in unseren Häusern ohne Ventilator schlafen. Jetzt müssen wir wegen des Klimawandels Ventilatoren und Klimaanlagen installieren."

Pravin Choudhur arbeitet für eine Umweltorganisation in Indien Bild: DW

"Als ich vielleicht 15 oder 16 Jahre alt war, begann der Regen am 17. oder 18. Juni und endete Ende Juli oder in der ersten Augustwoche. Aber jetzt gehen die Regenfälle von Mitte Juni bis Ende September. Das ist definitiv eine große Veränderung, die mit vielen Problemen einhergeht. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu und die Temperaturen steigen, was sich auf unser tägliches Leben auswirkt."

Indonesien: Wenn die Hitze alle Energie frisst

Der 70-jährige Toni Cahyono aus Indonesien arbeitet als freier Kameramann Bild: DW

"Die Hitze ist Wahnsinn. Und sie wird immer verrückter. Das liegt wahrscheinlich am El-Nino-Effekt, glaube ich. Also - wir bekommen das auch mit. Wenn man tagsüber rausgehen will, hat man keine Energie mehr dafür. Es fühlt sich an, als ob es pro Person je eine eigene Sonne gäbe."

Die Antworten wurden zum bessern Verständis gekürzt und teils neu formuliert.