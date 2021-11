Die häufigsten Geschlechtskrankheiten

Gefahren beim Sex - Geschlechtskrankheit Syphilis ist zurück

Syphilis gehört der Vergangenheit an? Falsch. Die Zahl der Infektionen mit der Geschechtskrankheit ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. 2007 gab es in Deutschland noch 4309 gemeldete Fälle - 2017 schon 7476.