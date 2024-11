DFB-Team: Viele Ausfälle im Endspurt der Nations League

Stammtorwart Marc-André ter Stegen, die beiden Mittelstürmer Deniz Undav und Niclas Füllkrug, Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic, Offensivkraft Jamie Leweling und Außenverteidiger David Raum - sie alle stehen Julian Nagelsmann wegen Verletzungen nicht zur Verfügung.

In der Nations League möchte der Bundestrainer in den beiden letzten Partien zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina (Samstag 16.11. um 20:45 Uhr MEZ in Freiburg) und drei Tage später in Ungarn (Dienstag, 19.11. um 20:45 Uhr MEZ in Budapest) den Gruppensieg klarmachen. Dazu fehlen noch drei Punkte. Bei der Auslosung der K.o.-Runde würde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Gruppensieger womöglich ein leichterer Gegner zugelost.

Achse aus Stammspielern an Bord

Doch auch von den 23 Profis, die am Montag zum Treffpunkt des DFB-Teams in Frankfurt am Main anreisten, sind viele angeschlagen und nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. So konnten Florian Wirtz vom Doublesieger Bayer Leverkusen und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart am Dienstag nicht mittrainieren. Nagelsmann möchte dennoch keine Ausreden gelten lassen.

"Wir haben einen starken Kader beisammen, auch wenn wir verletzungsbedingt auf einigen Positionen umbauen müssen", sagte der Bundestrainer und gab als Ziel aus: "Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen - möglichst bereits vor unseren Fans im Heimspiel in Freiburg."

Kapitän Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah (v.r.n.l.) sind in der Abwehrreihe gesetzt Bild: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

Dabei hilft es, dass Nagelsmann seine Achse aus Stammspielern, die in den vergangenen Monaten nach der Europameisterschaft das Gerüst der Mannschaft bildeten, mit dabei ist. In der Innenverteidigung bilden Antonio Rüdiger und Jonathan Tah ein verlässliches Paar. Rechts hinten ist Kapitän Joshua Kimmich gesetzt. Im defensiven Mittelfeld haben Pascal Groß und Robert Andrich schon mehrmals zusammengespielt, Stiller bietet sich als Alternative an. Davor setzt normalerweise das Trio aus Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz die offensiven Akzente.

Viele Spieler angeschlagen

Im Grunde sind also nur die Positionen des Torwarts, des linken Außenverteidigers und des Mittelstürmers vakant. Hinzu kommt allerdings die Tatsache, dass Nagelsmann in Absprache mit den Klubs einige Spieler möglicherweise nicht voll belasten und zweimal 90 Minuten lang spielen lassen wird. Insgesamt, so der Bundestrainer, seien neun Spieler mit kleineren Blessuren zur Nationalmannschaft angereist. "Ich habe mir viel vorgenommen, aber wenn neun Spieler angeschlagen sind, ist es schwierig umzusetzen", sagte Nagelsmann.

Leverkusens Florian Wirtz (l.) und Stuttgarts Angelo Stiller (r.) sind beim DFB-Team, obwohl sie angeschlagen sind Bild: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Es könnte also durchaus noch zu Verschiebungen kommen, auch weil der eine oder andere Nachrücker eine Chance bekommt, sich zu präsentieren. Und sollte der Gruppensieg bereits am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina klargemacht werden, böte das Ungarn-Spiel für Nagelsmann eine gute Gelegenheit, Ersatzspieler zu testen und Stammkräfte zu schonen.

Nagelsmann ist bereit, sich zum Wohle der Nationalspieler in seinen Freiheiten als Bundestrainer einzuschränken. "Ich bin gerne bereit, Kompromisse einzugehen. Dafür bin ich im guten und gesunden Austausch", sagte er. Allerdings sei das in dieser Länderspielpause zum letzten Mal der Fall. "Danach geht es um den Nations-League-Titel, die WM-Qualifikation und die WM", so Nagelsmann. "Da werde ich nicht mit den Trainern diskutieren, ob einer 60, 70 oder 90 Minuten spielt."

Weiter Werben um Paul Wanner

Nach wie vor ein Thema bleibt auch Top-Talent Paul Wanner. Der 18-Jährige, der derzeit als Leihgabe des FC Bayern für den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga spielt, hatte die Anfrage Nagelsmanns für einen Start in der A-Nationalmannschaft abgelehnt. Er wollte lieber für die deutsche U21 spielen. Wanner muss sich demnächst entscheiden, ob er für Deutschland oder Österreich auflaufen möchte. Gerüchten zufolge soll ihn die Konkurrenz auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen durch Florian Wirtz und Jamal Musiala noch abschrecken.

Allerdings hatte einer der vermeintlichen Konkurrenten einen Rat für Wanner: "Ich glaube für Paul ist es wichtig, sich seine Zeit zu nehmen und nicht zu viel zu schauen, was die Medien sagen", meinte Musiala bei der DFB-Pressekonferenz am Dienstag. "Wir würden ihn gerne hier haben." Der Bayern-Spieler hatte vor einigen Jahren selbst vor der Entscheidung gestanden, ob er für Deutschlands oder Englands Nationalteam spielen sollte.

"Wir haben schon die Phantasie, dass er für uns für den WM-Kader eine Rolle spielen kann", stellte Julian Nagelsmann Wanner eine WM-Teilnahme in Aussicht. Allerdings schränkte der Bundestrainer gleichzeitig ein, dass der 18-Jährige noch eine Entwicklung vor sich habe. Insgesamt sah er den Verzicht Wanners gelassen. "Ich fand die Absage jetzt nicht so dramatisch. Das wird auch heiß gekocht."