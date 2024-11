Julian Nagelsmann holt Torwart Stefan Ortega ins DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Torhüter Stefan Ortega Moreno vom englischen Meister Manchester City für die bevorstehenden Nations-League-Spiele des DFB-Teams gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und in Ungarn (19. November) eine neue Nummer drei für das deutsche Tor nominiert.

Der 32 Jahre alte Ortega hat einen spanischen Vater und eine deutsche Mutter. In Deutschland hütete er bis 2022 das Tor des Zweitligisten Arminia Bielefeld, ehe er als Nummer zwei hinter dem Brasilianer Ederson zu Manchester City wechselte. Mit dem Klub wurde er zweimal im Folge englischer Meister und gewann 2023 auch die Champions League und den FA-Cup. 2010 stand Ortega im Kader der U19-Junioren, wurde aber nicht eingesetzt.

Marc-André ter Stegen, nach dem Rücktritt Manuel Neuers die Nummer eins im Tor des DFB-Teams, fällt wegen eines Risses der Patellasehne noch monatelang aus. In der Nations-League-Partie in Bosnien-Herzegowina (2:1) hatte Alexander Nübel das Tor gehütet, gegen die Niederlande (1:0) Oliver Baumann. Bei diesen Partien stand Janis Blaswich als Nummer drei im Kader, nachdem Bernd Leno dem Bundestrainer abgesagt hatte.

Wanner gibt Nagelsmann einen Korb

Eine Abfuhr holte sich Nagelsmann jetzt auch beim deutsch-österreichischen Offensivspieler Paul Wanner ab. Der Bundestrainer hätte das 18 Jahre alte Toptalent, derzeit vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, gerne in den Kader für die Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn geholt.

Doch Wanner will sich noch seine Option offen halten, möglicherweise künftig für Österreich, das Geburtsland seiner Mutter, zu spielen. Wanner durchlief die Juniorenmannschaften des DFB und gehört aktuell zum U21-Team. Ein Einsatz in der deutschen A-Nationalmannschaft würde bedeuten, dass er danach nicht mehr für Österreich auflaufen dürfte.

Paul Wanner kann sich entscheiden, ob er für die A-Nationalmannschaft Deutschlands oder Österreichs spielen will Bild: Wolfgang Zink/Sportfoto Zink/picture alliance

Zurück im DFB-Kader sind die beiden Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt und Felix Nmecha. Laut Nagelsmann hat sich Nmecha "beim BVB stabilisiert und ist wie Julian Brandt nach zuletzt guten Leistungen wieder dabei". Die Nationalmannschaft kommt vom nächsten Montag an in Frankfurt zusammen, um sich auf die Spiele vorzubereiten.

Deutschland führt die Gruppe 3 in der Liga A der Nations League vor den letzten beiden Spieltagen mit jeweils fünf Punkten Vorsprung vor den Niederlanden und Ungarn an. "Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen", sagte Nagelmann. "Der erstmalige Einzug ins Final Four ist für uns im kommenden Jahr ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zur WM 2026."

Kader des DFB-Teams für die Spiele am 16. und 19. November

Tor: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Stefan Ortega (Manchester City)

Abwehr: Robin Gosens (AC Florenz), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (FC Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Angriff: Serge Gnabry (FC Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Tim Kleindienst (Bor. Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)