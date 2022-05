DW Nachrichten

Deutscher Astronaut Maurer wieder auf der Erde

Nach einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer sicher zur Erde zurückgekehrt. Gemeinsam mit drei US-Kollegen hatte er auf der Internationalen Raumstation ISS an wissenschaftlichen Experimenten geforscht – und war auch in den freien Kosmos ausgestiegen.