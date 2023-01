Der verlorene Kampf um Lützerath

Lob von Greta

Klimaaktivistin Greta Thunberg unterstützte die Demonstranten in Lützerath persönlich. Für sie sei "die große Zahl an Teilnehmern auf der Demo ein Zeichen der Hoffnung". Thunberg erklärte, Veränderungen in der Klima- und Umweltpolitik würden nicht von den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft erzielt, sondern von den "Menschen, die in den Baumhäusern und auf der Straße sind".