Der Tag

Der Tag mit Birgit Keller

Olympische Winterspiele in Peking eröffnet – Russlands Präsident Putin war Ehrengast | Heftige Proteste gegen die Schließung des DW-Büros in Moskau (Intv. R. Fücks) | Queen Elizabeth II. feiert am Sonntag das 70. Thronjubiläum