Der Fall Luis Rubiales und seine Folgen

Wie ist der aktuelle Stand im Fall Luis Rubiales?

Die Disziplinarkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat den spanischen Verbandsboss Luis Rubiales wegen des Kuss-Skandals bei der Siegerehrung der Fußball-WM der Frauen suspendiert. Rubiales ist damit für alle fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene gesperrt. Die Sperre gilt zunächst für 90 Tage, abhängig vom Disziplinarverfahren, das die FIFA am Donnerstag vergangener Woche eingeleitet hatte. Gleichzeitig ordnete der Weltverband an, dass Rubiales weder persönlich noch durch eine dritte Person Kontakt zu Nationalspielerin Jennifer Hermoso oder ihrem direkten Umfeld aufnehmen darf. Das gleiche gilt auch für den spanischen Verband RFEF und dessen Funktionäre sowie Mitarbeiter.

Wie waren die Reaktionen auf Rubiales Auftritt bei der RFEF-Versammlung?

Spaniens Regierung reagierte prompt auf Rubiales' vehemente Weigerung zurückzutreten: "Logischerweise werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit dieser Herr, den man kaum als würdigen Vertreter des spanischen Fußballs bezeichnen kann, nicht länger an der Spitze des spanischen Fußballs steht", sagte Spaniens geschäftsführende Vize-Regierungschefin Teresa Ribera, der Nachrichtenagentur Europa Press. Die oberste spanische Sportbehörde CSD beantragte beim nationalen Sportgerichtshof Tad derweil die Suspendierung von Rubiales. Auch spanische Fußball-Größen wie Andres Iniesta und Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso zeigten sich entsetzt. "Es ist ganz klar, dass er gehen muss. Er war nie akzeptiert. Er hat sich nicht korrekt verhalten und kann nicht in dieser Position bleiben", sagte Alonso bei Sky.

"Kuss-Opfer" Jenni Hermoso bekräftigte in einer Erklärung einmal mehr, dass der Kuss nicht einvernehmlich passiert sei. Sie kündigte an, so lange nicht mehr für Spaniens Nationalmannschaft aufzulaufen, wie die aktuelle Führung auf ihren Posten bliebe. Diesem Boykott schlossen sich auch insgesamt über 80 Spielerinnen an, so dass Spanien derzeit ohne Frauen-Nationalteam dasteht. Aus den Funktionsteams der weiblichen Nationalmannschaften Spaniens waren am Samstag elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgetreten, unter anderem die Assistenten des umstrittenen Nationaltrainers Jorge Vilda. Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen um Kapitänin Alexandra Popp solidarisierten sich ebenfalls mit Weltmeisterin Hermoso.

"Wir stehen an deiner Seite, Jenni" - Jennifer Hermoso erhält weltweite Unterstützung, hier von Frauen-Fußballteams in Mexiko Bild: Christian Chavez/AP/picture alliance

Auf der Gegenseite soll Meldungen spanischer Medien zufolge die Mutter von Luis Rubiales, Angeles Bejar, wegen der "unmenschlichen und blutigen Jagd" auf ihren Sohn in den Hungerstreik getreten sein. Sie habe sich in ihrer Heimat Motril in der Kirche eingeschlossen und wolle solange nichts essen, bis ihrem Sohn Gerechtigkeit widerfahre. Auch eine Tante soll sich dem Hungerstreik angeschlossen haben.

Was passiert als nächstes?

Der spanische Fußballverband (RFEF) hat für Montag eine "außerordentliche und dringende" Sitzung einberufen, um die Folgen der Suspendierung seines Präsidenten durch die FIFA zu besprechen. Die Sitzung wurde von RFEF-Interimspräsident Pedro Rocha einberufen zur "Analyse und Bewertung der aktuellen Situation". Rocha hatte auch direkt nach der Übernahme der Amtsgeschäfte von Rubiales dafür gesorgt, dass ein RFEF-Kommuniqué zurückgezogen wurde, in dem der Verband Jenni Hermoso aufgefordert hatte, endlich nicht mehr länger zu lügen, wenn es um den einvernehmlichen Kuss mit Luis Rubiales gehe. Parallel zur RFEF-Versammlung will sich Politikerin Yolanda Diaz, Spaniens zweite Vizepräsidentin, mit der Vorsitzenden der Spielerinnen-Gewerkschaft FutPro und Vertretern der spanischen Spielerinnen-Organisation AFE und der Frauenliga Liga F treffen.

Welche Folgen könnte der Fall für Spaniens Fußball haben?

Sollte Rubiales im Amt bleiben, wäre es für die FIFA wohl schwer, die Fußball-WM der Männer 2030 an Spanien zu vergeben, das sich gemeinsam mit Portugal und Marokko um die Ausrichtung des Turniers bewirbt. Die kontinentübergreifende Kandidatur der drei Länder gilt als die aussichtsreichste aller Bewerber. Außerdem könnte sich die Affäre Rubiales aber auch negativ auf den spanischen Klubfußball auswirken, wobei RFEF-Generalsekretär Andreu Camps der Urheber ist. Camps hat Spaniens Regierung beim europäischen Fußballverband UEFA angeklagt. Die Rücktrittsforderungen und Ankündigungen, für eine Amtsenthebung Rubiales' zu sorgen, seien politische Einflussnahme in sportlichen Belangen.

Werden auch Toni Kroos und Luka Modric zu Leidtragenden? Wegen politischer Einflussnahme der Regierung könnten Spaniens Teams gesperrt werden Bild: Jon Super/AP Photo/picture alliance

Eine solche müsste laut UEFA-Regularien zu einer Sperre des Verbands für alle Wettbewerbe führen. Klubs der spansichen Liga, zum Beispiel Real Madrid und der FC Barcelona, dürften dann nicht an der Champions League oder anderen Europapokalen teilnehmen. Mit seiner Aktion will Camps offenbar den Druck auf Spaniens Regierung erhöhen, damit sie ihre Rücktrittsforderungen zurücknimmt.

Welche Rolle spielt Frauen-Nationaltrainer Jorge Vilda?

Auch der umstrittene spanische Frauenfußball-Nationaltrainer Jorge Vilda hat sich von seinem Verbandschef Luis Rubiales distanziert - allerdings erst mit Verspätung. Am Freitag bei der flammenden Rede Rubiales', der die Kritik an seiner Person unter anderem als "falschen Feminismus" gegeißelt hatte, saß Vilda noch im Publikum und applaudierte Rubiales als der mehrfach rief: "Ich werde nicht zurücktreten!" Einen Tag später hat Vilda seine Ansicht offenbar geändert. In einem Statement vom Samstagabend verurteilte der Weltmeistercoach Rubiales' Verhalten.

Machte eine Kewhrtwende in der Bewertung seines Verbandschefs Luis Rubiales: Spaniens Frauen-Nationalcoach Jorge Vilde Bild: Carl Recine/REUTERS

"Ich bedauere zutiefst, dass der Erfolg des spanischen Frauenfußballs durch das unangemessene Verhalten unseres Präsidenten Luis Rubiales, das er selbst zugegeben hat, beeinträchtigt wurde", hieß es in Vildas Mitteilung, die in spanischen Medien veröffentlicht wurde. Vilda war von Rubiales stets gestützt worden, auch als im vergangenen Jahr 15 Spielerinnen ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärten und eine Absetzung Vildas erwirken wollten.