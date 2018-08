Den Opfern von Stalinismus und Faschismus

Hitler und Stalin besiegelten am 23. August 1939 das Schicksal Polens. Offiziell vereinbarten die Führer der faschistischen und der kommunistischen Diktatur einen Nichtangriffspakt. In einem geheimen Zusatzprotokoll verständigten sich das Deutsche Reich und die Sowjetunion aber auch auf die Teilung Polens. In einem weiteren Vertrag wurde später die Einverleibung der baltischen Staaten in die Sowjetunion beschlossen. Das historische Datum des Hitler-Stalin-Pakts zum Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus zu machen, war also durchaus naheliegend.

Die Idee dazu hatten 2008 prominente Politiker, frühere Dissidenten und Mitglieder des Europäischen Parlaments. Zu den bekanntesten Namen gehören der inzwischen verstorbene ehemalige tschechische Präsident Václav Havel und der von 2012 bis 2017 amtierende deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Zehn Jahre nach dieser Initiative veröffentlicht die in Berlin ansässige Bundestiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ein Buch mit Bildern und Texten zu 119 Gedenkorten in 35 Ländern. Insgesamt hat die Stiftung in ihrer wohl einmaligen Datenbank inzwischen 7000 Museen und Gedenkstätten weltweit erfasst.

In Deutschland gibt es rund 900 Gedenkorte

Besonders beeindruckt ist die Geschäftsführerin der Stiftung, Anna Kaminsky, von einer Bronzeskulptur in Prag. Zu sehen ist ein Mensch, der auf einer Treppe steht. Auf seinem Weg die Treppe hinauf zerfällt dieser Mensch immer mehr, am Ende sind nur noch die Fußabdrücke zu sehen. Dieses Denkmal, sagt Anna Kaminsky, sei für sie eine sehr schöne Veranschaulichung, was in Diktaturen unter Gewaltherrschaft mit dem Menschen passiere: "Er wird zerstört in seiner Substanz, in seiner Identität, in seiner Persönlichkeit, aber auch in seiner Physis."

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Tschechien: Mahnmal für die Opfer Sieben bronzene Skulpturen stehen auf einer weißen Treppe am Fuße des Prager Petřin-Hügels. Das 2002 eingeweihte Mahnmal stammt von dem Bildhauer und ehemaligen politischen Häftling Olbram Zoulbek. Es ist laut Inschrift am Sockel nicht nur denen gewidmet, "die inhaftiert oder hingerichtet wurden, sondern auch all denjenigen, deren Leben Leben vom totalitären Despotismus ruiniert wurden".

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Deutschland: Gedenkstätte Hohenschönhausen Mehr als 11.000 Menschen saßen von 1951 bis 1989 im Untersuchungsgefängnis der DDR-Geheimpolizei (Stasi). Zuvor war das Gelände im Berliner Ortsteil Hohenschönhausen von der sowjetischen Besatzungsmacht als Speziallager für vermeintliche Regime-Gegner genutzt worden. Von dort wurden die Inhaftierten unter anderem in das von den Nazis errichtete KZ Sachsenhausen abtransportiert.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Rumänien: Erinnerung an Widerstand Auf dem Sockel einer niedergerissenen Lenin-Statue in Bukarest steht seit 2016 das 20 Meter hohe, aus drei Flügeln bestehende Denkmal des Bildhauers Mihai Buculei. Es steht vor einem der wichtigsten Gebäude aus der Stalin-Zeit am "Platz der freien Presse". Die Initiative ging vom Verein ehemaliger politischer Häftlinge aus.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Albanien: "Haus der Blätter" In Tirana wurde 2017 die erste Gedenkstätte nach dem Sturz des stalinistischen Regimes eröffnet. In der Nazi-Zeit hatten die deutschen Besatzer das Gebäude als Gefängnis genutzt. Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten 1945 wurden hier Menschen gefoltert und getötet. Später nutzte die Geheimpolizei das "Haus der Blätter", das wegen der Kletterpflanzen an der Fassade so genannt wird.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Georgien: Museum sowjetischer Okkupation In seiner Geburtsstadt Gori genießt der sowjetische Diktator Stalin in dem nach ihm benannten Museum noch immer Heldenstatus - 65 Jahre nach seinem Tod und 27 Jahre nach der wiedererlangten Unabhängigkeit. Inzwischen gibt es aber Pläne, die Ausstellung zu überarbeiten. Die unter Stalin verübten Verbrechen werden erst seit 2006 im Georgischen Nationalmuseum in Tiflis thematisiert.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Kasachstan: Opfer der Hungerkatastrophe Rund 1,5 Millionen Kasachen fielen 1932/33 der durch Misswirtschaft und Zwangskollektivierung verursachten Hunger-Katastrophe zum Opfer. Den Toten ist das Skulpturen-Ensemble in Astana gewidmet. Eingeweiht wurde es am 31. Mai 2012, dem nationalen Gedenktag für die Opfer politischer Repressionen.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Lettland: Das Freiheitsdenkmal "Milda" heißt die auf einem 19 Meter hohen Obelisken in Riga thronende Frauen-Figur im Volksmund. Errichtet wurde sie schon in den 1930er Jahren, also noch vor der sowjetischen Okkupation 1940. Die Statue ist für die Letten das zentrale Denkmal für ihren Willen zu Freiheit und Selbstbestimmung. Es war im Laufe der Zeit immer wieder Ausgangspunkt von Protest und Widerstand.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Mongolei: Opfer politischer Verfolgung Das zwischen Russland und China gelegene Land litt fast das gesamte 20. Jahrhundert unter Fremdherrschaft und Ausbeutung. Politisch wie wirtschaftlich war es die längste Zeit von der Sowjetunion abhängig. Das Museum zur Erinnerung an die Opfer politischer Verfolgung wurde 1996 in Ulan Bator eröffnet, ein Jahr später kam das Mahnmal dazu.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Korea: "Brücke der Freiheit" Die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts über den Imjing-Fluss errichtete Brücke ist die einzige Verbindung zwischen dem geteilten Land. Im Korea-Krieg 1950-1953 war sie von größter militärischer Bedeutung. Auf südlicher Seite kann man über einen Holzsteg die Absperrung erreichen. Viele Besucher hinterlassen an dieser Stelle Fahnen und persönliche Botschaften.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer Kambodscha: Opfer der Roten Khmer Schätzungsweise 2,2 Millionen Kambodschaner kamen während der Terror-Herrschaft der Roten Khmer ums Leben. Das war ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Nach dem Einmarsch ebenfalls kommunistischer Truppen aus Vietnam wurden Gebeine und Totenschädel öffentlich ausgestellt, um die Verbrechen zu dokumentieren. Noch heute gelten viele Massengräber als nicht entdeckt.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer USA: "Göttin der Demokratie" Die 2007 eingeweihte Statue in Washington ist eine Nachbildung der "Göttin der Demokratie", die chinesische Studenten 1989 während ihrer am Ende tödlichen Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking errichtet hatten. Für das Mahnmal in der US-amerikanischen Hauptstadt engagierten sich neben einheimischen Politikern osteuropäische Freiheitskämpfer wie Václav Havel und Lech Wałęsa.

Die Welt gedenkt der Kommunismus-Opfer USA: Die Opfer von Katyń In einem Wald des in Russland gelegenen Dorfes Katyń ermordeten die Sowjets 1940 rund 4400 polnische Kriegsgefangene, überwiegend Offiziere. Das Massaker ist in Polen Synonym für eine ganze Reihe von Massenmorden. Die Initiative für das Mahnmal in New Jersey, das allen Opfern des Sowjet-Kommunismus gewidmet ist, ging von polnischen Migranten in den USA aus. Autorin/Autor: Marcel Fürstenau



Die Idee, Gedenkorte systematisch zu erfassen, hatte die Bundesstiftung schon Anfang des Jahrtausends. Damals, gut zehn Jahre nach der Wiedervereinigung, ging es allerdings nur um Denkmäler, mit denen an die deutsche Teilung und die kommunistische Diktatur in der DDR erinnert wird. Im ersten Buch kam man auf 300 Gedenkorte, inzwischen gibt es das Buch in der dritten Auflage, und es sind über 900 Orte dokumentiert.

Dem großen Terror fielen Millionen Menschen zum Opfer

Deutschland nehme im internationalen Vergleich aufgrund der früh nach der Wende beginnenden Aufarbeitung eine Sonderrolle ein, sagt Anna Kaminsky. Es sei das Land mit den meisten Erinnerungsorten, daran orientierten sich viele andere Länder. Wobei die konkrete Umsetzung sehr unterschiedlich ist, weil bei allen ideologischen Parallelen die Kommunismus-Erfahrungen höchst verschieden waren.

Terror mit Millionen Toten wie zu Stalins Zeiten in der Sowjetunion oder während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha hat es in den osteuropäischen Staaten nicht gegeben. Das sind gravierende Unterschiede, die sich auch in der Art des Gedenkens widerspiegeln. "Wir finden unseren eigenen Weg" – diese Herangehensweise an die kommunistische Vergangenheit gefällt der deutschen Aufarbeitungsexpertin Anna Kaminsky.

Anna Kaminsky: "Wir finden unseren eigenen Weg"

Wenn aus Erschießungsplätzen Übungsanlagen für Biathleten werden

Überall stehe die Erinnerung an die Verbrechen und die Opfer im Vordergrund. Hinzu komme die Erinnerung an Widerstandsaktionen. In Ungarn sei das der – letztlich gescheiterte – Versuch gewesen, mit dem Volksaufstand 1956 den Kommunismus abzuschütteln. In Tschechien gebe es die ganz starke Erinnerung an den ebenfalls niedergeschlagenen Prager Frühling. In den letzten Jahren sei aber durch das Engagement von Opferverbänden das Gedenken an Zwangsarbeitslager im Uran-Bergbau dazugekommen. "Das war anfangs gar nicht im Bewusstsein staatlicher Institutionen, aber auch der Bevölkerung."

In der früheren Sowjetunion ist der stalinistische Terror das große Thema: das Gulag-System der Straf- und Arbeitslager, aber auch die vielen Massengräber. Initiativen aus der Zivilgesellschaft erinnern daran, wo diese Lager waren. Vieles sei verschwunden – unter Müllbergen oder Neubausiedlungen, bedauert Anna Kaminsky. Einer der vielen Erschießungsplätze sei zu einem Schießübungsplatz für Biathleten umgebaut worden. "Da gibt es auch sehr viel zynischen Umgang mit der Geschichte."

Ein weites Feld: die Aufarbeitung der alltäglichen Repression

Ein Ende der Aufarbeitung fast 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der meisten kommunistischen Regime sieht Anna Kaminsky noch lange nicht. Vor allem auf einem Gebiet sei noch viel zu tun – sie nennt es "Alltagsrepression". Der Einzelne habe sich nie sicher sein können, wo er gegen ungeschriebene Gesetze verstoße, ober verfolgt und enteignet werde oder ins Gefängnis käme. Die Durchdringung der Gesellschaft mit Repressalien, sie gefügig zu machen, sei ein ganz wichtiges Thema, "das den Unterschied zwischen demokratischen und diktatorischen Systemen deutlich macht".

Dieses Anliegen ist auch dem Vorsitzenden des Stiftungsrates der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Markus Meckel, wichtig. Der Sozialdemokrat war bis zur deutschen Wiedervereinigung letzter DDR-Außenminister nach den einzigen freien Wahlen 1990. Als Abgeordneter des Bundestages gehörte er zu den maßgeblichen Befürwortern einer schnell beginnenden Aufarbeitung des Kommunismus.

Dabei denkt Meckel stets auch die Hitler-Diktatur mit. Beim Nationalsozialismus gebe es einen Konsens, aber "bei weitem" keinen über die Bewertung des Kommunismus. "Daran müssen wir arbeiten", fordert er im Gespräch mit der Deutschen Welle. Den Blick über den eigenen Tellerrand, über die nationalen Grenzen hält Meckel für unverzichtbar.

Die Erfahrungen der Anderen

Eines sei für ihn eine ganz wichtige Erfahrung gewesen: dass man zuhöre. Dafür werbe er in Europa. "Was sind die Erfahrungen der Anderen?" Da höre man zum Beispiel, welche Bedeutung der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 in Polen habe. Die Fähigkeit zum Zuhören hat dazu geführt, die Erinnerung an dieses Datum in ganz Europa wachzuhalten: durch den Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus.