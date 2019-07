Das ist Ihr Modetrend des Sommers

Hawaiihemd, Radlerhosen, Shorts oder verkürzte Jeans! Was tragen Sie am liebsten im Sommer - und was ist für Sie der Trend in der heißen Jahreszeit? Sie sollten uns ein Foto mit ihrem Sommerlook des Jahres schicken. Aus all den Antworten haben wir einen Gewinner gezogen, es ist Gonzalo Freile aus Ecuador.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und schicken eine Euromaxx-Uhr nach Quito, damit die nächste Motorradtour auch pünktlich losgehen kann!