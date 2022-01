Düstere Aussichten für Afrikas Wirtschaft

So war das Jahr 2021 in Afrika

Tansanische Kehrtwende

"Corona? Gibt's hier nicht!" So ließe sich die Haltung von Tansanias Präsident John Pombe Magufuli in der Pandemie zusammenfassen. Bis, ja, bis Magufuli im März überraschend verstarb. An Herzversagen, wie offiziell vermeldet wurde. Auf ihn folgte - als erste Frau in diesem Amt - Samia Suluhu Hassan. Sie erkannte die Gefahr durch COVID-19 nicht nur an, sondern ging auch mit gutem Beispiel voran.