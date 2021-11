In einer Marktwirtschaft können sich die Preise für Waren und Dienstleistungen jederzeit ändern. Erhöhen sich die Güterpreise allgemein, und nicht nur die Preise einzelner Produkte, so spricht man von Inflation.

Monat für Monat schwirren 600 Preiserheber der Statistischen Landesämter und des Wiesbadener Bundesamtes aus. Sie notieren bundesweit in Geschäften, was Obst und Gemüse, Bücher und Zeitschriften, Schuhe und Möbel kosten. Wie hoch ist der Listenpreis für ein Auto, was kostet eine Pauschalreise, was der Sprit an der Tankstelle? Der Warenkorb umfasst rund 600 Güterarten. Auf dieser Grundlage berechnet das Statistische Bundesamt die Entwicklung der Verbraucherpreise.