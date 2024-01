Dänische Königin Margrethe II. dankt ab

Genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung will die dänische Königin Margrethe II. abdanken. Sie werde am 14. Januar als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige völlig unerwartet bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. Margrethe hatte den Thron nach dem Tod ihres Vaters 1972 geerbt. Neuer König soll Kronprinz Frederik werden.

"Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", sagte die Monarchin, die auf eine schwere Rückenoperation im vorigen Februar verwies. Die Folgen des Eingriffs hatten sie bis April daran gehindert, öffentlich aufzutreten. "Man kann nicht so viel unternehmen, wie man in der Vergangenheit geschafft hat." Dies habe zu Überlegungen geführt, "ob es an der Zeit ist, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben".

Ende einer Ära: Margrethe übergibt das Zepter an die nächste Generation - hier eine Aufnahme vom Oktober mit Prinz Frederik, Prinzessin Isabella, Thronfolger Prinz Christian und Kronprinzessin Mary (v. l. n. r.) Bild: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Prinz Frederik André Henrik Christian und seine Frau, Kronprinzessin Mary, sind einer Umfrage des dänischen Rundfunks DR zufolge ähnlich beliebt wie Margrethe. Demnach haben mehr als 80 Prozent der Dänen ein positives Bild von dem baldigen Königspaar, das vier Kinder hat.

Angstzustände in jungen Jahren

Auf die eigene Kindheit hatte der Thronfolger 1996 in einer spektakulären Interviewserie kritisch geschaut: Er sei oft allein gewesen und habe in Bezug auf seine künftige Stellung unter Angstzuständen gelitten. Erst bei seiner Ausbildung zum Marinekampfschwimmer und während des Studiums, das ihn auch an die US-amerikanische Harvard-Universität führte, habe er durch bezwungene Herausforderungen eine Befreiung erlebt und zu sich selbst gefunden.

Illustre Begegnungen: In 52 Jahren auf dem Thron traf Margrethe angenehme, aber auch weniger angenehme Staats- und Regierungschefs aus aller Welt - hier ein Bild von 2014 mit der britischen Königin Elisabeth II. sowie den damaligen Präsidenten der USA, Frankreichs und Russlands, Obama, Hollande und Putin (vorne, v. l. n. r.) Bild: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Seine Mutter war ihm ein Vorbild darin, wie sich Repräsentationspflichten und breit gestreute Interessen so verbinden lassen, dass die eigene Persönlichkeit hinter der öffentlichen Figur nicht verschwindet. Die älteste Tochter von König Frederik IX. von Dänemark und dessen Frau Ingrid, geborene Prinzessin von Schweden, verbrachte als Schülerin ein Jahr in einem englischen Mädchenpensionat, ehe sie ihr Studium an die Pariser Sorbonne, die London School of Economics, die Universität Cambridge in Großbritannien und an heimische Hochschulen in Kopenhagen und Aarhus führte.

Dabei kam sie mit den Rechts- und Staatswissenschaften, der Nationalökonomie, der Geschichte und der Archäologie in Kontakt. Während der Ferien tat sie Dienst im Frauenhilfskorps der Luftwaffe, um die Probleme der Landesverteidigung kennenzulernen. Studienreisen führten sie in den Fernen Osten und nach Lateinamerika. Nach dem Tod ihres Vaters 1972 wurde sie zur ersten weiblichen Herrscherin Dänemarks seit einem halben Jahrtausend.

Ausflüge als Kostümbildnerin

An der Spitze der ältesten Monarchie in Europa wahrte Margrethe einerseits die Grenzen ihres weitgehend repräsentativen Amtes, andererseits setzte sie mit großer persönlicher Ausstrahlung in ihren Ansprachen politische Akzente, etwa gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Daneben präsentierte sie in Ausstellungen ihre großflächigen Landschaftsbilder, illustrierte Bücher, entwarf Bühnenbilder und Kostüme.

Künstlerische Ader: Neben ihren Repräsentationspflichten entwarf Margrethe auch Bühnenbilder und Kostüme - hier nimmt die Monarchin 2015 an einer Anprobe teil Bild: David Leth Williams/Scanpix Denmark/picture alliance

Für das weitgehend positive, skandalfreie Image des dänischen Königshauses sorgen auch die Journalisten des Landes, die sich, im Gegensatz etwa zu den britischen Medien, in deutlicher Zurückhaltung üben und, falls erforderlich, in unverbrüchlicher Treue hinter ihre Königin stellen.

Als die einst kettenrauchende Margrethe vor einem Vierteljahrhundert in einer schwedischen Zeitung dafür gescholten wurde, sich während eines Altersheimbesuchs in Gegenwart asthmakranker Patienten eine Zigarette angezündet zu haben, schäumte die dänische Boulevardpresse - und rief die Monarchin dazu auf, weiterhin öffentlich zu rauchen.

Schatten auf Schloss Amalienborg

Einen Schatten auf Schloss Amalienborg warf nur ihr inzwischen verstorbener Mann, Graf Henri de Laborde de Monpezat, der immer wieder mit seiner Rolle als Prinz Henrik von Dänemark publikumswirksam fremdelte. Während die Königin kurz nach ihrem 30-jährigen Thronjubiläum in Begleitung ihres Sohnes Frederik an der niederländischen Thronfolger-Hochzeit teilnahm, zog sich ihr Gemahl ins Privatschloss der Familie im französischen Caix zurück.

"Verkörperung Dänemarks": Margrethe galt als gleichermaßen volkstümlich wie würdevoll - hier bei einem Besuch auf der Insel Seeland im September Bild: PPE/picture alliance

In einem Zeitungsinterview schmollte der gebürtige Franzose, er fühle sich von der dänischen Öffentlichkeit noch immer nicht akzeptiert. Die Königin reiste kurzerhand mit den beiden Söhnen nach Frankreich, zeigte sich der Presse für gemeinsame Fotos, und die Wogen waren alsbald wieder geglättet.

Seit dem Tod ihrer entfernten Cousine Elisabeth II., die das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland repräsentierte, ist Margrethe die letzte amtierende Monarchin in Europa. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die in der parlamentarischen Monarchie de facto die Macht in Händen hält, erklärte nach der spektakulären Neujahrsansprache: "Viele von uns haben noch nie einen anderen Monarchen erlebt. Die Königin sei "die Verkörperung Dänemarks". Sie habe mit Worten und Gefühlen gezeigt, "wer wir als Volk und Nation sind".

Polarexpedition mit Schlittenhunden

Ihr ältester Sohn soll nun das Land als Frederik X. in die Zukunft führen. Der heute 55-Jährige, dem schon an seinem 18. Geburtstag offizielle Pflichten übertragen wurden, musste fünf Jahrzehnte auf den Schritt an die Spitze warten, während seine Mutter die Monarchie behutsam modernisierte. Doch seinen Durchhaltewillen hatte der Kronprinz bereits im Jahr 2000 unter Beweis gestellt, als er an einer viermonatigen Polarexpedition nach Grönland teilnahm und, gezogen von Schlittenhunden, eine Strecke von 2800 Kilometern zurücklegte.

Vorbild im Norden? Beobachter halten es für denkbar, dass der schwedische König Carl Gustav (nicht im Bild) und Norwegens König Harald (86, rechts neben der Königin) Margrethes Beispiel folgen und ebenfalls abdanken (Archivbild) Bild: Jonas Ekstromer/AP/picture alliance

Mut und Ausdauer wird er auch als Oberhaupt seines Landes brauchen, das inmitten weltpolitischer Herausforderungen seinen Platz behaupten muss: Der große Nachbar Schweden will - dem finnischen Beispiel folgend - der NATO beitreten, derweil der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für neue sicherheitspolitische Herausforderungen in Europa sorgt.

Innerhalb der EU löst das Thema Migration hitzige Debatten aus, wovon vor allem Rechtspopulisten profitieren. Und global stehen die Herausforderungen durch die Erderwärmung samt allen Auswirkungen auf Industrie und Wohlstand ganz oben auf der Agenda. Gerade auf diesem Feld hat sich Frederik durch sein wiederholtes Eintreten für den Klimaschutz - nebst seinem Engagement für den Breitensport - schon einmal gut sichtbar positioniert.

jj/haz (dpa, afp, munzinger)