Monarchie ist eine Staatsform, bei der ein Adliger an der Staats-Spitze steht - in der Regel auf Lebenszeit. Oft wird das Amt innerhalb der Familie weitervererbt.

Die Machtbefugnisse des Monarchen sind unterschiedlich: In einer parlamentarischen Monarchie beschränken sie sich auf repräsentative Belange, in einer konstitutionellen Monarchie sind sie in der Verfassung geregelt. In der absoluten Monarchie übt der Machthaber quasi-diktatorische Rechte aus.